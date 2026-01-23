USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Азербайджанский депутат жалуется на велодорожки

12:57 724

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу заявил, что неиспользуемые велосипедные дорожки приводят к сужению проезжей части дорог.

Выступая на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека, он отметил, что в результате нанесения дорожной разметки и обустройства новых велосипедных дорожек уменьшается ширина проезжей части.

По словам депутата, подобные работы следует проводить только там, где в них действительно есть необходимость. «Нужно проверить, сколько людей пользуются этими дорожками. Если за три дня по такой дороге проедет всего один велосипед, возникает вопрос: есть ли смысл сужать проезжую часть?» — подчеркнул он.

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 4
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 36
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2036
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8815
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1261
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1254
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1020
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1312
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1149
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8660
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1819

