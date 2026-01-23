Азербайджанский депутат жалуется на велодорожки

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу заявил, что неиспользуемые велосипедные дорожки приводят к сужению проезжей части дорог.

Выступая на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека, он отметил, что в результате нанесения дорожной разметки и обустройства новых велосипедных дорожек уменьшается ширина проезжей части.

По словам депутата, подобные работы следует проводить только там, где в них действительно есть необходимость. «Нужно проверить, сколько людей пользуются этими дорожками. Если за три дня по такой дороге проедет всего один велосипед, возникает вопрос: есть ли смысл сужать проезжую часть?» — подчеркнул он.