USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Ночью дождь, днем без осадков

13:04 329

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь с 23 на 24 января местами возможны моросящие дожди. Будет преобладать северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем - 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла, ночью в горах - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

Ночью и утром на некоторых дорогах будет гололед.

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 4
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 38
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2038
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8817
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1264
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1254
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1021
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1314
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1149
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8661
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1822

ЭТО ВАЖНО

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 4
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 38
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2038
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8817
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1264
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1254
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1021
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1314
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1149
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8661
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1822
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться