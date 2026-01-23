Ночью дождь, днем без осадков

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь с 23 на 24 января местами возможны моросящие дожди. Будет преобладать северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.