Ночью дождь, днем без осадков

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь с 23 на 24 января местами возможны моросящие дожди. Будет преобладать северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем - 65-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла, ночью в горах - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.
Ночью и утром на некоторых дорогах будет гололед.