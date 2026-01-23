Разоружение ХАМАС под вопросом: экс-посол раскритиковал США

USD 1.7000
Соединенные Штаты пока не предложили конкретный механизм разоружения радикального палестинского движения ХАМАС в рамках мирного плана президента Дональда Трампа, что ставит под угрозу его реализацию. Об этом заявил бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро (2011–2017) в интервью изданию Al Monitor.

«Я до сих пор не вижу механизма, который действительно позволил бы осуществить разоружение ХАМАС. Все, о чем говорит (зять Трампа и американский переговорщик по Ближнему Востоку) Джаред Кушнер, похоже, основано на том, чтобы поверить ХАМАС на слово, что они готовы полностью разоружиться и отказаться от власти», – подчеркнул Шапиро.

По его мнению, Вашингтону нельзя полагаться на ХАМАС, и для успешной реализации мирного плана по Газе требуется разработка четкого пошагового механизма, обеспечивающего условия для разоружения. Без такого плана проект урегулирования, по его словам, теряет смысл.

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 5
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 40
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2038
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8819
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1267
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1258
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1022
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1315
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1150
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8661
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1823

