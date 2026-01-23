Разоружение ХАМАС под вопросом: экс-посол раскритиковал США

Соединенные Штаты пока не предложили конкретный механизм разоружения радикального палестинского движения ХАМАС в рамках мирного плана президента Дональда Трампа, что ставит под угрозу его реализацию. Об этом заявил бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро (2011–2017) в интервью изданию Al Monitor.

«Я до сих пор не вижу механизма, который действительно позволил бы осуществить разоружение ХАМАС. Все, о чем говорит (зять Трампа и американский переговорщик по Ближнему Востоку) Джаред Кушнер, похоже, основано на том, чтобы поверить ХАМАС на слово, что они готовы полностью разоружиться и отказаться от власти», – подчеркнул Шапиро.

По его мнению, Вашингтону нельзя полагаться на ХАМАС, и для успешной реализации мирного плана по Газе требуется разработка четкого пошагового механизма, обеспечивающего условия для разоружения. Без такого плана проект урегулирования, по его словам, теряет смысл.