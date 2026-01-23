Орбан дал слово: в ближайшие сто лет Венгрия не пустит Украину в ЕС

USD 1.7000
Стремление Украины к членству в Евросоюзе пока не имеет шансов на поддержку в Венгрии, заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщает Telex, Орбан уверяет, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС: «Думаю, в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз».

Орбан обвинил Киев в попытках повлиять на результаты предстоящих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное к Украине.

«Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС... Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы боремся с этим», – добавил он.

По данным ряда СМИ, членство Украины в Евросоюзе может быть частью мирного соглашения о прекращении войны. В Евросоюзе даже приветствовали такие сигналы.

