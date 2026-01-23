Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа

На закрытых встречах, прошедших в начале месяца в Дамаске, Париже и Ираке, американцы дали зеленый свет правительству Ахмеда аш-Шараа против курдских формирований YPG/SDF, сообщили Reuters американские чиновники на условиях анонимности.

По имеющимся данным, 4 января в Дамаске состоялась встреча между представителями сирийского правительства и SDF для обсуждения процесса интеграции. Однако встреча была внезапно прервана одним из сирийских министров. Тем не менее уже на следующий день сирийская делегация отправилась в Париж для переговоров с Израилем по вопросам безопасности при посредничестве США. На встрече сирийские чиновники обвинили Израиль в поддержке SDF.

По утверждению источников, в ходе встречи сирийская сторона предложила провести ограниченную операцию на некоторых территориях, находящихся под контролем SDF; ни Израиль, ни США не возразили против этого предложения.

Хотя правительство в Дамаске не прокомментировало эти утверждения, в заявлении Госдепартамента США, направленном Reuters, было напомнено о послании посла США в Анкаре Тома Баррака, сделанном во вторник. В нем Баррак отметил, что роль SDF как доминирующей силы в борьбе с ИГИЛ в основном завершена, и что США будут сотрудничать с официальным сирийским государством.

В то же время посол Израиля в США Йехиэль Лейтер опроверг эту информацию. «Как человек, лично участвовавший во всех трехсторонних встречах в Париже, могу сказать, что Израиль никогда не давал разрешения на атаки сирийской армии против курдов в стране», — заявил Лейтер.

Источники также сообщают, что Турция направила сирийскому правительству сигнал о том, что при условии защиты гражданского курдского населения она будет добиваться от Вашингтона зеленого света на операцию против SDF. Reuters напоминает, что основу SDF составляет организация YPG — сирийское крыло РПК, признанной террористической организацией США, Европейским союзом и Турцией.

По словам источников, операции начались примерно через две недели после встречи в Париже, при этом США направили предупреждающее сообщение о возможном сворачивании поддержки SDF.

Утверждается, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по Сирии Том Баррак 17 января встретился в Ираке с командующим СДС Мазлумом Абди и сообщил, что Вашингтон будет поддерживать не SDF, а аш-Шараа. Однако источник в SDF эти утверждения опровергает.

Выдвинутые агентством Reuters заявления также подтверждаются аналитической статьей, опубликованной The New York Times. В материале американского издания изменение позиции администрации Трампа по Сирии описывается как «крупная победа для аш-Шараа, который борется за воссоединение страны, а также для Турции, которая на протяжении многих лет решительно выступала против поддержки SDF со стороны США и поддерживает аш-Шараа».