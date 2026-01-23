Все взоры на Донбасс

Делегации Украины, США и РФ обсудят территориальный вопрос, прежде всего Донецкую область, на переговорах в Абу-Даби. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

«Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра», – сказал Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины.

По словам Зеленского, встреча с Трампом и его командой была «положительной». Разбирался вопрос усиления противовоздушной обороны – здесь результат положительный, когда он окажется в Украине, об этом сообщат официально, добавил украинский лидер: «Второй вопрос – это гарантии безопасности для Украины. Они готовы, договор уже подготовили к подписанию».

Будут еще технические детали, согласование этих деталей, дополнительные документы, но главная договоренность уже есть, указал глава государства.

«Теперь я жду от Трампа даты и места. Мы готовы подписывать такой важный для нас исторический документ», – сообщил президент.

Зеленский добавил, что много деталей будет, поскольку документ должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада Украины: «Но в целом гарантии безопасности финализированы, все остальное зависит от американской стороны».

Зеленский также полагает, что Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы, но уже после войны с Россией.

«У нас самая большая армия с опытом войны. Основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно несколько шагов, на которые у нас сегодня нет времени», – сказал глава государства.

По его словам, есть юридические, бюрократические шаги, а также требуется привлечение источников финансирования, однако у украинской стороны нет на это времени в условиях боевых действий. «Как только закончится война, мы безусловно присоединились бы к этой структуре. Что могла бы сделать Европа сейчас – подготовить всю финансовую базу», – добавил президент.