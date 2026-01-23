Ленкоранских ученых будут судить

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное слушание по уголовному делу директора Ленкоранского регионального научного центра Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мехмана Алиева, главного бухгалтера Хасиля Аскерова, заместителя директора по общим вопросам Намика Гасымова и Мехмана Гарибова.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, анкетные данные обвиняемых были уточнены в ходе разбирательства под председательством судьи Джавида Сафарли.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Заседание суда назначено на 3 февраля.

Расследование было проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие выявило, что директор центра Мехман Алиев, главный бухгалтер Хасиль Аскеров и Намик Гасымов, вступив в преступный сговор, вносили ложную информацию в официальные документы с помощью гражданина Мехмана Гарибова. В материалах следствия указано, что с ноября 2023 по июнь 2025 года они обналичивали средства государственного бюджета под видом выплаты заработной платы лицам, не выполнявшим своих трудовых обязанностей, аренды нежилых помещений, выполнения работ и оказания услуг, а также совершали хищения крупных сумм доверенных им денежных средств.

Мехман Алиев и Хасиль Аскеров были обвинены по статьям 179.3.2 (хищение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление служебным положением), Намик Гасымов — по статьям 179.2.1, 179.2.3, 179.2.4, Мехман Гарибов — по статьям 32.5, 179.2.1, 32.5, 179.2.3, 32.5, 179.2.4 и другим статьям УК Азербайджана.

Основной мерой пресечения для них установлен полицейский надзор, а решением суда Мехману Алиеву и Намику Гасымову была назначена дополнительная мера пресечения в виде отстранения их от должности.