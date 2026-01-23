USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Ленкоранских ученых будут судить

Инара Рафикгызы
13:44 1256

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное слушание по уголовному делу директора Ленкоранского регионального научного центра Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мехмана Алиева, главного бухгалтера Хасиля Аскерова, заместителя директора по общим вопросам Намика Гасымова и Мехмана Гарибова.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, анкетные данные обвиняемых были уточнены в ходе разбирательства под председательством судьи Джавида Сафарли.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Заседание суда назначено на 3 февраля.

Расследование было проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие выявило, что директор центра Мехман Алиев, главный бухгалтер Хасиль Аскеров и Намик Гасымов, вступив в преступный сговор, вносили ложную информацию в официальные документы с помощью гражданина Мехмана Гарибова. В материалах следствия указано, что с ноября 2023 по июнь 2025 года они обналичивали средства государственного бюджета под видом выплаты заработной платы лицам, не выполнявшим своих трудовых обязанностей, аренды нежилых помещений, выполнения работ и оказания услуг, а также совершали хищения крупных сумм доверенных им денежных средств.

Мехман Алиев и Хасиль Аскеров были обвинены по статьям 179.3.2 (хищение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление служебным положением), Намик Гасымов — по статьям 179.2.1, 179.2.3, 179.2.4, Мехман Гарибов — по статьям 32.5, 179.2.1, 32.5, 179.2.3, 32.5, 179.2.4 и другим статьям УК Азербайджана.

Основной мерой пресечения для них установлен полицейский надзор, а решением суда Мехману Алиеву и Намику Гасымову была назначена дополнительная мера пресечения в виде отстранения их от должности.

Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 467
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 334
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 801
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 944
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 1118
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 2922
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 2099
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 2528
Все взоры на Донбасс
Все взоры на Донбасс
13:41 1400
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 1227
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2931

ЭТО ВАЖНО

Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 467
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 334
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 801
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 944
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 1118
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 2922
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 2099
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 2528
Все взоры на Донбасс
Все взоры на Донбасс
13:41 1400
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 1227
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться