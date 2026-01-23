Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Официального времени начала переговоров между делегациями Украины, США и России нет, однако часть команд уже на месте и, возможно, проводятся неформальные обсуждения, заявили в Офисе президента Украины, комментируя информацию СМИ, что переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) уже начались.
В ОП отмечают, что партнеры часто работают в гибком формате — во время обеда, в ожидании или без четких временных рамок.
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что речь идет о разговорах с участием различных, так называемых «неформатных» представителей. По его словам, такие контакты не стоит воспринимать как классическую политическую встречу в привычном формате.
* * * 14:56
Представители России, США и Украины начали переговоры в Абу-Даби, сообщает Sky News со ссылкой на собственного корреспондента.
Канал отмечает, что эти переговоры, предположительно, являются первой прямой трехсторонней встречей с начала вторжения РФ в Украину.
* * * 14:00
Вооруженные силы Украины должны выйти из Донецкой области для процесса урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием (урегулирования)», – указал Песков. При этом он сказал, что есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров.
Говоря непосредственно о переговорах РФ и США в Кремле, Песков подчеркнул, что «работа ведется напряженная, тема архиважная и сложная».
Он сообщил, что встреча спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам пройдет в Абу-Даби в пятницу и субботу.
Песков подчеркнул, что время встречи трехсторонней группы (РФ-США-Украина) в Абу-Даби определят по мере прибытия делегаций, но переговоры пройдут сегодня, если потребуется, и завтра.
«Члены рабочей группы по безопасности, вылетевшие на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты, ночью получили инструкции от президента Владимира Путина и на месте будут определяться с точным временем начала встречи», – указал он, добавив, что российскую сторону в рамках этой группы будут представлять исключительно военные.
Пресс-секретарь президента РФ сказал, что замороженные в США российские активы можно потратить на восстановление пострадавших в боях территорий, в том числе и Донбасс. При этом он сообщил, что сумма активов составляет «чуть меньше» $5 млрд.