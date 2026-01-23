Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Официального времени начала переговоров между делегациями Украины, США и России нет, однако часть команд уже на месте и, возможно, проводятся неформальные обсуждения, заявили в Офисе президента Украины, комментируя информацию СМИ, что переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) уже начались. В ОП отмечают, что партнеры часто работают в гибком формате — во время обеда, в ожидании или без четких временных рамок. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что речь идет о разговорах с участием различных, так называемых «неформатных» представителей. По его словам, такие контакты не стоит воспринимать как классическую политическую встречу в привычном формате.

* * * 14:56 Представители России, США и Украины начали переговоры в Абу-Даби, сообщает Sky News со ссылкой на собственного корреспондента. Канал отмечает, что эти переговоры, предположительно, являются первой прямой трехсторонней встречей с начала вторжения РФ в Украину.

* * * 14:00 Вооруженные силы Украины должны выйти из Донецкой области для процесса урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.