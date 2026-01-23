USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

обновлено 15:17
15:17 2104

Официального времени начала переговоров между делегациями Украины, США и России нет, однако часть команд уже на месте и, возможно, проводятся неформальные обсуждения, заявили в Офисе президента Украины, комментируя информацию СМИ, что переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) уже начались.

В ОП отмечают, что партнеры часто работают в гибком формате — во время обеда, в ожидании или без четких временных рамок.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что речь идет о разговорах с участием различных, так называемых «неформатных» представителей. По его словам, такие контакты не стоит воспринимать как классическую политическую встречу в привычном формате.

* * * 14:56

Представители России, США и Украины начали переговоры в Абу-Даби, сообщает Sky News со ссылкой на собственного корреспондента.

Канал отмечает, что эти переговоры, предположительно, являются первой прямой трехсторонней встречей с начала вторжения РФ в Украину.

* * * 14:00

Вооруженные силы Украины должны выйти из Донецкой области для процесса урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием (урегулирования)», – указал Песков. При этом он сказал, что есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров.

Говоря непосредственно о переговорах РФ и США в Кремле, Песков подчеркнул, что «работа ведется напряженная, тема архиважная и сложная».

Он сообщил, что встреча спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам пройдет в Абу-Даби в пятницу и субботу.

Песков подчеркнул, что время встречи трехсторонней группы (РФ-США-Украина) в Абу-Даби определят по мере прибытия делегаций, но переговоры пройдут сегодня, если потребуется, и завтра.

«Члены рабочей группы по безопасности, вылетевшие на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты, ночью получили инструкции от президента Владимира Путина и на месте будут определяться с точным временем начала встречи», – указал он, добавив, что российскую сторону в рамках этой группы будут представлять исключительно военные.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что замороженные в США российские активы можно потратить на восстановление пострадавших в боях территорий, в том числе и Донбасс. При этом он сообщил, что сумма активов составляет «чуть меньше» $5 млрд.

Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 471
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 335
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 804
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 948
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 1119
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 2924
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 2105
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 2530
Все взоры на Донбасс
Все взоры на Донбасс
13:41 1402
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 1230
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2931

