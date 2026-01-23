Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?

Процесс обмеления Каспийского моря уже привел к сокращению объемов рыб и продолжает оказывать негативное влияние на рыбное хозяйство Азербайджана. Об этом в интервью haqqin.az заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли.

По его словам, в рамках ранее проведенного масштабного исследования, в котором также принимал участие специалист из США, было зафиксировано длительное сокращение численности рыбы в Каспийском море.

«На протяжении продолжительного времени наблюдается снижение численности рыбных ресурсов. Это связано в том числе с распространением заболеваний среди них. Дополнительным негативным фактором является снижение уровня воды в море, что представляет собой серьезную проблему и неизбежно приведет к дальнейшему сокращению объемов рыбного улова. По имеющимся оценкам, этот процесс будет продолжаться и в будущем», — отметил эксперт.

Параллельно с этим, как сообщил Магеррамли, правительству были представлены предложения, направленные на развитие не морского рыболовства, а аквакультуры — озерного рыбоводства, соответствующего современным требованиям. Вместе с тем он подчеркнул, что и в сфере аквакультуры существует целый ряд серьезных проблем.

«В этой отрасли применяется искусственное кормление, а высокая стоимость кормов и их постоянное подорожание оказывают значительное влияние на формирование цен. В состав кормов входят различные компоненты, а для поддержания здоровья рыбы используются витамины. Все это требует существенных затрат. Кроме того, существуют и другие расходы, в том числе неофициальные, что в итоге приводит к высокой себестоимости продукции. В результате местные производители вынуждены повышать отпускные цены. В других странах ситуация иная: там корма, витамины и производственные ресурсы обходятся дешевле, а дополнительные и неофициальные расходы отсутствуют, особенно в Иране, поэтому рыба стоит дешевле», — пояснил эксперт.

По его словам, события в Иране привели к росту цен на форель, производимую в этой стране и импортируемую в Азербайджан. В частности, в последнее время цена иранской форели выросла на 25–30%. Магеррамли считает, что, если тенденция сохранится и, с одной стороны, из-за обмеления моря численность рыбы продолжит сокращаться, а с другой — объемы поставок из Ирана уменьшатся, это неизбежно приведет к росту цен на рыбу на азербайджанском рынке.

В сложившейся ситуации, по его мнению, рыбакам и производителям аквакультуры необходимо активнее обеспечивать рынок собственной продукцией. Однако, как подчеркнул эксперт, этому препятствует дефицит качественных кормов.

«Кроме того, нестабильные погодные условия и засуха создают дополнительные трудности, поскольку аквакультура напрямую зависит от водных ресурсов, и в отдельные периоды возникает нехватка воды. До тех пор пока эти проблемы не будут решены на системном уровне, в сфере рыбного хозяйства Азербайджана будет продолжаться рост цен на рыбу и рыбную продукцию», — заключил Магеррамли.