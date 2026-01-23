USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?

объясняет эксперт
Кямаля Алиева
14:23 1123

Процесс обмеления Каспийского моря уже привел к сокращению объемов рыб и продолжает оказывать негативное влияние на рыбное хозяйство Азербайджана. Об этом в интервью haqqin.az заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли.

По его словам, в рамках ранее проведенного масштабного исследования, в котором также принимал участие специалист из США, было зафиксировано длительное сокращение численности рыбы в Каспийском море.

«На протяжении продолжительного времени наблюдается снижение численности рыбных ресурсов. Это связано в том числе с распространением заболеваний среди них. Дополнительным негативным фактором является снижение уровня воды в море, что представляет собой серьезную проблему и неизбежно приведет к дальнейшему сокращению объемов рыбного улова. По имеющимся оценкам, этот процесс будет продолжаться и в будущем», — отметил эксперт.

Параллельно с этим, как сообщил Магеррамли, правительству были представлены предложения, направленные на развитие не морского рыболовства, а аквакультуры — озерного рыбоводства, соответствующего современным требованиям. Вместе с тем он подчеркнул, что и в сфере аквакультуры существует целый ряд серьезных проблем.

«В этой отрасли применяется искусственное кормление, а высокая стоимость кормов и их постоянное подорожание оказывают значительное влияние на формирование цен. В состав кормов входят различные компоненты, а для поддержания здоровья рыбы используются витамины. Все это требует существенных затрат. Кроме того, существуют и другие расходы, в том числе неофициальные, что в итоге приводит к высокой себестоимости продукции. В результате местные производители вынуждены повышать отпускные цены. В других странах ситуация иная: там корма, витамины и производственные ресурсы обходятся дешевле, а дополнительные и неофициальные расходы отсутствуют, особенно в Иране, поэтому рыба стоит дешевле», — пояснил эксперт.

По его словам, события в Иране привели к росту цен на форель, производимую в этой стране и импортируемую в Азербайджан. В частности, в последнее время цена иранской форели выросла на 25–30%. Магеррамли считает, что, если тенденция сохранится и, с одной стороны, из-за обмеления моря численность рыбы продолжит сокращаться, а с другой — объемы поставок из Ирана уменьшатся, это неизбежно приведет к росту цен на рыбу на азербайджанском рынке.

В сложившейся ситуации, по его мнению, рыбакам и производителям аквакультуры необходимо активнее обеспечивать рынок собственной продукцией. Однако, как подчеркнул эксперт, этому препятствует дефицит качественных кормов.

«Кроме того, нестабильные погодные условия и засуха создают дополнительные трудности, поскольку аквакультура напрямую зависит от водных ресурсов, и в отдельные периоды возникает нехватка воды. До тех пор пока эти проблемы не будут решены на системном уровне, в сфере рыбного хозяйства Азербайджана будет продолжаться рост цен на рыбу и рыбную продукцию», — заключил Магеррамли.

Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 474
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 336
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 804
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 948
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 1124
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 2925
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 2108
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 2534
Все взоры на Донбасс
Все взоры на Донбасс
13:41 1403
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 1230
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2933

ЭТО ВАЖНО

Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 474
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 336
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 804
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 948
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 1124
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 2925
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 2108
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 2534
Все взоры на Донбасс
Все взоры на Донбасс
13:41 1403
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 1230
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2933
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться