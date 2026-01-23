USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Киев на пороге кризиса: Кличко призвал выезжать и делать запасы

14:24 851

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан, кто может, выехать из города, а остальным заранее запастись продуктами, водой и лекарствами, так как ситуация сложная и может ухудшиться.

«К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их», – написал Кличко в Facebook.

По его словам, Киев, учитывая сложную ситуацию в энергетике и понимая, что россияне продолжат атаки на критическую инфраструктуру города и страны, готовится к различным сценариям развития событий.

Мэр призвал работодателей организовать гибкие графики работы и по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим. В каждом районе столицы за оперативное реагирование отвечает районная госадминистрация.

Кличко сообщил, что в Киеве определены опорные пункты обогрева, где при необходимости смогут ночевать большое количество людей. В этих пунктах будет оборудован обогрев с помощью мобильных котельных, а также предусмотрено питание и средства гигиены.

Мэр подчеркнул, что все городские службы и департаменты Киевской городской государственной администрации работают круглосуточно, как и коммунальные службы, больницы и социальные учреждения.

Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 476
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 338
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 805
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 949
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 1126
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 2927
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 2115
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 2537
Все взоры на Донбасс
Все взоры на Донбасс
13:41 1403
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 1231
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2933

ЭТО ВАЖНО

Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 476
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 338
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 805
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 949
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 1126
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 2927
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 2115
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 2537
Все взоры на Донбасс
Все взоры на Донбасс
13:41 1403
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 1231
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2933
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться