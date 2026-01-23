Киев на пороге кризиса: Кличко призвал выезжать и делать запасы

«К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их», – написал Кличко в Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан, кто может, выехать из города, а остальным заранее запастись продуктами, водой и лекарствами, так как ситуация сложная и может ухудшиться.

По его словам, Киев, учитывая сложную ситуацию в энергетике и понимая, что россияне продолжат атаки на критическую инфраструктуру города и страны, готовится к различным сценариям развития событий.

Мэр призвал работодателей организовать гибкие графики работы и по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим. В каждом районе столицы за оперативное реагирование отвечает районная госадминистрация.

Кличко сообщил, что в Киеве определены опорные пункты обогрева, где при необходимости смогут ночевать большое количество людей. В этих пунктах будет оборудован обогрев с помощью мобильных котельных, а также предусмотрено питание и средства гигиены.

Мэр подчеркнул, что все городские службы и департаменты Киевской городской государственной администрации работают круглосуточно, как и коммунальные службы, больницы и социальные учреждения.