Сколько российских денег заморозили американцы?

Предыдущая администрация США заблокировала чуть меньше $5 млрд российских активов. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше, чем $5 млрд», - сказал он.

В течение нескольких дней после вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные страны предприняли шаги по заморозке средств российского Центробанка, находящихся на счетах в этих странах.

Эта сумма составляла около половины от 612 миллиардов долларов США (560 миллиардов евро) совокупных валютных и золотых резервов, которыми на тот момент располагал ЦБ РФ. К концу июля 2023 года объем замороженных российских активов оценивался в 335 миллиардов долларов США (300 миллиардов евро). Большая часть замороженных активов находится в Европе (от 217 млрд долларов США (201 млрд евро) до 230 млрд долларов США (210 млрд евро), в США находится лишь небольшая часть (5 млрд долларов США (4,5 млрд евро), небольшая часть находится также в Японии.