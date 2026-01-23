USD 1.7000
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?

14:33 805

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Тегераном, а также региональные вопросы.

Джалалзаде предоставил подробную информацию о недавней напряженности в Иране и текущей ситуации. Министр Байрамов в свою очередь подчеркнул важность стабильности в Иране и выразил соболезнования семьям погибших в этих событиях.

Было отмечено, что контакты между президентами стран, взаимные визиты, в том числе существующий политический диалог, важны для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, а обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, способствует расширению сотрудничества. С удовлетворением была отмечена работа Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Обсуждая перспективы сотрудничества в сферах транспорта и коммуникаций, стороны подчеркнули, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, играют важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через регион.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

