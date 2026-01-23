Азербайджанским банкам предрекают устойчивость

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что банки Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана сохранят устойчивость в 2026 году на уровне предыдущих двух лет.

Как сообщает S&P Global Ratings, показатели прибыльности и капитала банков будут умеренными, но по-прежнему поддерживаться высокими средними темпами роста кредитования в регионе — на уровне 15–20%, а также стабильным качеством активов.

Агентство отмечает, что за последние несколько лет в Казахстане и Азербайджане значительно усилился регуляторный надзор. Казахстан уже внедрил стандарты Базель III и риск-ориентированный надзор, а Азербайджан находится в процессе их внедрения.

По мнению аналитиков агентства, темпы экономического роста в Азербайджане в основном отражают снижение доходов от углеводородов: падение нефтедобычи и стагнация в объемах добычи газа перевешивают умеренный рост ненефтяного сектора.

S&P напоминает, что Центральный банк Азербайджана, как регулятор банковского сектора, разработал Стратегию развития финансового сектора на 2024–2026 годы.

«В рамках этой стратегии регулятор переходит к риск-ориентированному надзору и стандартам МСФО9 (IFRS). В 2026 году также планируется пересмотр системы достаточности капитала для приведения ее в соответствие с требованиями Базеля III, ужесточение требований к стресс-тестированию банков, внедрение новой регуляторной базы для рыночных рисков. В этом году также будет продолжено развитие механизма санации банковского сектора», — подчеркивается в отчете.

S&P отмечает, что в 2025 году агентство пересмотрело прогноз отраслевого риска в оценках BICRA Азербайджана со «стабильного» на «позитивный». Это, по мнению аналитиков, отражает укрепление банковского регулирования и надзора в стране.

Агентство также подчеркивает, что исторически рост кредитования в Азербайджане тесно коррелировал с ценами на нефть.

Согласно прогнозу S&P, рост кредитования в 2026 году в стране будет в пределах 12%, что соответствует уровню 2025 года. Это связано с самыми низкими темпами [по сравнению с сопоставимыми странами] экономического роста в регионе и ожиданиями снижения цен на нефть: «При этом долговая нагрузка частного сектора в Азербайджане остается самой низкой среди сопоставимых стран: соотношение долга домохозяйств к ВВП составляет 15%, корпоративного долга к ВВП — 11%».

S&P считает, что геополитические риски остаются одними из наиболее значимых для региона. Разрешение конфликта между Россией и Украиной по-прежнему остается неопределенным и будет оказывать влияние на экономики стран региона.

В то же время, как подчеркивают авторы отчета, региональные экономики продолжают получать выгоды от увеличения торговых потоков, движения капитала и иммиграции, как и в течение последних трех лет.

Агентство отмечает, что сохранение баланса в политических отношениях с Западом и Россией будет оставаться сложной задачей на фоне макроэкономической неопределенности в России, которая является основным торговым партнером стран региона Центральная Азия и Кавказ. «Для Армении также сохраняется неопределенность, связанная с заключением и реализацией всеобъемлющего мирного договора с Азербайджаном», — говорится в отчете.