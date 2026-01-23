USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Хакеру Джалилову сократили срок

14:56

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на решение по делу Джалила Джалилова, обвиняемого в незаконном доступе к электронным базам данных Министерства здравоохранения (e-health.gov.az), Министерства науки и образования (miq.edu.az) и других государственных органов посредством кибератак.

Как сообщает haqqin.az, решение было принято в ходе процесса под председательством судьи Заура Гусейнова. Согласно решению, жалоба была частично удовлетворена, и срок заключения Джалила Джалилова сокращен до 3 лет.

Отметим, что решением Хазарского районного суда Джавид Дунямалиев был приговорен к 5 годам лишения свободы, Джалил Джалилов — к 4 годам и 6 месяцам. Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Обвиняемые незаконно получили доступ к базам данных Министерства здравоохранения (e-health.gov.az) и Министерства науки и образования (miq.edu.az), а также к другим базам данных посредством кибератак, изъяли персональные данные граждан Азербайджанской Республики и перенесли их на имеющиеся у них специальные серверы. Затем они объявили о продаже этих данных через анонимные страницы, созданные ими в Telegram и других социальных сетях.

Обвиняемые Джавид Дунямалиев и Джалил Джалилов были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 271.3 (незаконный доступ к компьютерной системе, затрагивающий объект общественной инфраструктуры или его части), 272.3 (незаконное изъятие компьютерных данных, совершенное в отношении компьютерной системы объекта общественной инфраструктуры или его части), 273-1.4.2 (незаконная торговля средствами (программами, устройствами) для киберпреступлений, совершаемых организованной группой или преступным сообществом, подготовка к киберпреступлениям в составе организованной группы) Уголовного кодекса Азербайджана.

