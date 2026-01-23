Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?

USD 1.7000
Новость дня
мнение эксперта
Кямаля Алиева
15:11 480

С учетом нынешних цен на рынке недвижимости вопрос о том, что выгоднее — покупать готовый дом или строить жилье самостоятельно, остается актуальным. Председатель Общества оценщиков, экономист Вугар Орудж в интервью haqqin.az подробно разъяснил ситуацию.

По его словам, строительство дома с нуля в целом считается более целесообразным, поскольку гражданин сначала приобретает земельный участок, а затем возводит дом в соответствии с выбранным эскизным проектом.

«Покупка готового индивидуального жилья включает в себя не только стоимость строительства и земли, но и дополнительные наценки — прибыль риелтора либо собственника, выводящего объект на рынок. Однако на сегодняшний день это утверждение в основном относится только к новым постройкам, поскольку объекты, возведенные 3–5 лет назад, при выходе на рынок продаются по более низкой цене», — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время строительство жилья в целом обходится очень дорого. Он подчеркнул, что цены на строительные материалы растут практически ежедневно, заработная плата рабочей силы увеличилась примерно в 2–2,5 раза, а найти земельный участок под строительство сегодня крайне сложно и дорого. С учетом ужесточения строительных нормативов и правил покупка старых, уже готовых домов выглядит более рациональной и экономически оправданной, считает Орудж.

«Пять лет назад работы по фундаменту стоили 3–3,5 маната, максимум 4 маната, тогда как сегодня эта сумма составляет около 10 манатов. Если раньше расчеты чаще производились наличными, то сейчас в основном используются безналичные формы оплаты. Безусловно, в условиях стабильности на рынке недвижимости и отсутствия роста цен на стройматериалы строительство дома собственными силами было бы более эффективным и оправданным. Однако текущие реалии говорят об обратном», — сказал Орудж.

Говоря о конкретных цифрах, экономист напомнил, что в начале 2020-х годов стоимость строительства одного квадратного метра составляла около 350–400 манатов, тогда как сегодня, согласно официальной статистике и реальной практике, эта сумма превышает 1000 манатов. Такой рост, по его словам, неизбежно приводит к тому, что новые дома предлагаются на рынке по очень высокой цене, и поэтому покупатели чаще выбирают дома, построенные один-два года назад, а не объекты, возводимые по текущим расценкам.

«Также важное значение имеет фактор расположения недвижимости. Строительство в центре города почти вдвое увеличивает расходы: если в пригородах стоимость одного квадратного метра составляет около 800–900 манатов, то в центральных районах она достигает примерно 2000 манатов. Это связано с логистическими и транспортными расходами, ценами на топливо, а также с тем, что рабочие и бригадиры в разных районах работают по разным тарифам. В центре города услуги оказываются значительно дороже, иногда почти вдвое», — заключил эксперт.

