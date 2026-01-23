Маленькие жители Агдама прошли медосмотр

Институт научных исследований педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 23 января в рамках Государственной программы «Великое возвращение» организовал в Агдамском районе комплексные выездные медицинские обследования для детей.

Основная цель мероприятия — охрана здоровья детей, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, своевременная диагностика, проведение профилактических мероприятий, а также повышение доступности медицинских услуг в регионе.

Бригадой врачей Института научных исследований педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения в Агдамском районе в общей сложности около 200 детей прошли комплексное медицинское обследование. Обследования проводились педиатром, детским кардиологом, неврологом, отоларингологом (ЛОР), офтальмологом, врачом УЗИ и другими квалифицированными специалистами.

Детям были проведены следующие обследования и процедуры:

- Общий клинический осмотр и антропометрические измерения

- УЗИ сердца (эхокардиография)

- УЗИ органов брюшной полости

- Обследование зрения и слуха

- Оценка неврологического статуса.

Это мероприятие, проводимое Министерством здравоохранения и институтом, служит укреплению медицинской составляющей процесса «Великого возвращения» и в будущем планируется проведение аналогичных акций в других районах.