Глава Тайваня обратился к Зеленскому

Глава Тайваня Лай Цинде заявил, что приветствует дальнейший обмен информацией с украинским лидером Владимиром Зеленским для более эффективного пресечения незаконной перевалки товаров через третьи страны и сокрытия их конечного назначения.

Лай Цинде отметил, что остров поддерживает Украину через гуманитарную помощь и скоординированные санкции. Также он дал понять, что некоторые жители Тайваня воевали на стороне Украины.

«Молодые тайваньцы жертвовали своими жизнями ради защиты свободы в Украине. Наша позиция остается ясной: любая помощь агрессору или нарушения международных эмбарго и правил экспортного контроля недопустимы. Мы молимся о скорейшем восстановлении мира в Украине», — добавил Лай Цинде, опубликовав в Х фото букета в цветах Украины.