USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Глава Тайваня обратился к Зеленскому

15:38 1547

Глава Тайваня Лай Цинде заявил, что приветствует дальнейший обмен информацией с украинским лидером Владимиром Зеленским для более эффективного пресечения незаконной перевалки товаров через третьи страны и сокрытия их конечного назначения.

Лай Цинде отметил, что остров поддерживает Украину через гуманитарную помощь и скоординированные санкции. Также он дал понять, что некоторые жители Тайваня воевали на стороне Украины.

«Молодые тайваньцы жертвовали своими жизнями ради защиты свободы в Украине. Наша позиция остается ясной: любая помощь агрессору или нарушения международных эмбарго и правил экспортного контроля недопустимы. Мы молимся о скорейшем восстановлении мира в Украине», — добавил Лай Цинде, опубликовав в Х фото букета в цветах Украины.

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 4105
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4121
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
16:26 1155
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру? все дело в логике?
16:01 1149
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 2001
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 758
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 1576
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 1840
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 2167
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 4050
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 4073

ЭТО ВАЖНО

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 4105
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4121
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
16:26 1155
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру? все дело в логике?
16:01 1149
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 2001
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 758
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 1576
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 1840
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 2167
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 4050
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 4073
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться