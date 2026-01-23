USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

На переговоры с Путиным отправили переводчика Трампа

15:55 1096

Среди участников переговоров в Кремле, которые прошли в ночь на 23 января, оказался переводчик, который сопровождал президента США Дональда Трампа на переговорах с Владимиром Путиным на саммите на Аляске. На это обратило внимание издание «Агентство».

На кадрах, опубликованных Кремлем ночью, переводчик Трампа стоит за спиной у членов американской делегации, пока те здороваются с Путиным. После рукопожатия с президентом зять Трампа Джаред Кушнер подходит к переводчику, пока остальные участники переговоров идут к столу. Этот же человек неоднократно попадал на кадры мероприятий с Дональдом Трампом, свидетельствует анализ «Агентства». В ноябре 2025 года он был на встрече американского президента с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. А в августе 2025 года участвовал в телефонном разговоре Трампа и Путина. Этот же человек переводил Трампу во время его встречи с Путиным на Аляске.

Переводчика Трампа зовут Евгений Сокол, свидетельствуют российские базы данных, изученные «Агентством». У него гражданство США. Единственный российский адрес, попавший в утечки, — апарт-отель в Москве. Его электронная почта зарегистрирована на домене NASA: он неоднократно появлялся на фотографиях с совместных мероприятий американского космического агентства и Роскосмоса.

Переводчик со стороны Путина, присутствовавший на встрече в Кремле, тоже участвовал в переговорах на Аляске. Это сотрудник МИД РФ Алексей Садыков, он же переводил слова российского президента во время его встречи с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

На официальных кадрах со встречи оказалась и второй секретарь лингвистического департамента МИД РФ Наталья Кошкина, которая ранее уже переводила для Уиткоффа под видом сотрудницы посольства США в Москве, что позже вызвало скандал.

После этого в Москву вместе с Уиткоффом летала американская переводчица Татьяна Альберт, напоминает «Агентство».

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 4106
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4121
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
16:26 1159
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру? все дело в логике?
16:01 1151
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 2003
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 759
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 1576
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 1841
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 2171
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 4051
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 4076

ЭТО ВАЖНО

