На переговоры с Путиным отправили переводчика Трампа

Среди участников переговоров в Кремле, которые прошли в ночь на 23 января, оказался переводчик, который сопровождал президента США Дональда Трампа на переговорах с Владимиром Путиным на саммите на Аляске. На это обратило внимание издание «Агентство».

На кадрах, опубликованных Кремлем ночью, переводчик Трампа стоит за спиной у членов американской делегации, пока те здороваются с Путиным. После рукопожатия с президентом зять Трампа Джаред Кушнер подходит к переводчику, пока остальные участники переговоров идут к столу. Этот же человек неоднократно попадал на кадры мероприятий с Дональдом Трампом, свидетельствует анализ «Агентства». В ноябре 2025 года он был на встрече американского президента с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. А в августе 2025 года участвовал в телефонном разговоре Трампа и Путина. Этот же человек переводил Трампу во время его встречи с Путиным на Аляске.