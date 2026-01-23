На переговоры с Путиным отправили переводчика Трампа

Среди участников переговоров в Кремле, которые прошли в ночь на 23 января, оказался переводчик, который сопровождал президента США Дональда Трампа на переговорах с Владимиром Путиным на саммите на Аляске. На это обратило внимание издание «Агентство».
На кадрах, опубликованных Кремлем ночью, переводчик Трампа стоит за спиной у членов американской делегации, пока те здороваются с Путиным. После рукопожатия с президентом зять Трампа Джаред Кушнер подходит к переводчику, пока остальные участники переговоров идут к столу. Этот же человек неоднократно попадал на кадры мероприятий с Дональдом Трампом, свидетельствует анализ «Агентства». В ноябре 2025 года он был на встрече американского президента с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. А в августе 2025 года участвовал в телефонном разговоре Трампа и Путина. Этот же человек переводил Трампу во время его встречи с Путиным на Аляске.
Переводчика Трампа зовут Евгений Сокол, свидетельствуют российские базы данных, изученные «Агентством». У него гражданство США. Единственный российский адрес, попавший в утечки, — апарт-отель в Москве. Его электронная почта зарегистрирована на домене NASA: он неоднократно появлялся на фотографиях с совместных мероприятий американского космического агентства и Роскосмоса.
Переводчик со стороны Путина, присутствовавший на встрече в Кремле, тоже участвовал в переговорах на Аляске. Это сотрудник МИД РФ Алексей Садыков, он же переводил слова российского президента во время его встречи с Трампом в Хельсинки в 2018 году.
На официальных кадрах со встречи оказалась и второй секретарь лингвистического департамента МИД РФ Наталья Кошкина, которая ранее уже переводила для Уиткоффа под видом сотрудницы посольства США в Москве, что позже вызвало скандал.
После этого в Москву вместе с Уиткоффом летала американская переводчица Татьяна Альберт, напоминает «Агентство».