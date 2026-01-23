Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?

На днях журналист Мазахир Мамедли в соцсети задался вопросом, почему все меньше людей поступает в магистратуру и по какой причине в прошлом году более тысячи мест остались незаполненными. По его мнению, одной из основных причин является наличие 50 вопросов по логике во вступительном экзамене в магистратуру.

Эксперт в области образования Севиндж Пуркештасиб в интервью haqqin.az отметила, что говорить о принципиальной ошибочности включения логических вопросов в экзамен нельзя, однако их применение в существующей форме и контексте вызывает серьезные проблемы. При этом она подчеркнула, что снижение интереса к магистратуре было бы неправильно объяснять исключительно этим фактором, хотя он и является одним из ключевых.

«Логические навыки на уровне магистратуры действительно крайне важны, поскольку они развивают аналитическое мышление, способность оперативно решать проблемы, работать с научными текстами и проводить исследования. С этой точки зрения наличие данной дисциплины и ее оценка на магистерском уровне являются важными и обоснованными. Однако проблема заключается в двух моментах. Прежде всего, логика не преподается ни в средней школе, ни на уровне бакалавриата. В таких условиях 50 вопросов по этой дисциплине нельзя считать справедливым механизмом оценки. В результате экзамен фактически проверяет не знания абитуриентов, а их финансовые возможности, поскольку они вынуждены нанимать репетиторов по этому предмету», — отметила эксперт.

Говоря о пустующих местах в магистратуре, она подчеркнула, что более тысячи вакантных мест государственного заказа уже указывают на влияние демографической волны.