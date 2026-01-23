Отчет азербайджанской полиции

В 2025 году из оборота в Азербайджане было изъято 5 тонн 675 килограммов наркотиков, что на 961 килограмм больше, чем в 2024 году. Как сообщает haqqin.az, об этом было заявлено на заседании Коллегии по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности, состоявшемся в Министерстве внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что удалось предотвратить контрабанду 272 килограммов наркотиков в страну, изъято 2 724 килограмма наркотиков в связи с онлайн-продажами. Нейтрализованы 88 преступных группировок, связанных с наркотиками. Кроме того, выявлено и заблокировано в общей сложности 3 315 веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях, в том числе 954 - пропагандирующих религиозный радикализм и криминальный образ жизни, 769 - занимающихся онлайн-продажей наркотиков, 272 - распространяющих порнографические материалы, 189 - распространяющих компьютерные вирусы, и 1 131 - организующих незаконные ставки на спорт.

Также сообщалось об аресте 1 033 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, и нейтрализации 214 криминальных группировок.

На заседании коллегии было отмечено, что в прошлом году обнаружено в общей сложности 5 199 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 079 единиц боевого оружия, 2 183 снаряда и более 220 000 патронов на освобожденных территориях.

Было выявлено 502 факта, связанных с незаконным хранением и перевозкой огнестрельного оружия, 153 человека были арестованы за эти преступления.