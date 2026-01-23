USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Отчет азербайджанской полиции

16:15 552

В 2025 году из оборота в Азербайджане было изъято 5 тонн 675 килограммов наркотиков, что на 961 килограмм больше, чем в 2024 году. Как сообщает haqqin.az, об этом было заявлено на заседании Коллегии по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности, состоявшемся в Министерстве внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что удалось предотвратить контрабанду 272 килограммов наркотиков в страну, изъято 2 724 килограмма наркотиков в связи с онлайн-продажами. Нейтрализованы 88 преступных группировок, связанных с наркотиками. Кроме того, выявлено и заблокировано в общей сложности 3 315 веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях, в том числе 954 - пропагандирующих религиозный радикализм и криминальный образ жизни, 769 - занимающихся онлайн-продажей наркотиков, 272 - распространяющих порнографические материалы, 189 - распространяющих компьютерные вирусы, и 1 131 - организующих незаконные ставки на спорт.

Также сообщалось об аресте 1 033 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, и нейтрализации 214 криминальных группировок.

На заседании коллегии было отмечено, что в прошлом году обнаружено в общей сложности 5 199 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 079 единиц боевого оружия, 2 183 снаряда и более 220 000 патронов на освобожденных территориях.

Было выявлено 502 факта, связанных с незаконным хранением и перевозкой огнестрельного оружия, 153 человека были арестованы за эти преступления.

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 4108
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4121
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
16:26 1163
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру? все дело в логике?
16:01 1153
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 2003
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 760
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 1576
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 1841
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 2172
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 4052
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 4077

ЭТО ВАЖНО

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 4108
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4121
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
16:26 1163
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру? все дело в логике?
16:01 1153
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 2003
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 760
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 1576
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 1841
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 2172
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 4052
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 4077
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться