Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США

Высокопоставленные представители иранского духовенства выступили с резкими заявлениями в адрес США на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, а также прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа о ситуации с казнями в Иране.

Глава Совета по координации исламской пропаганды Мохаммад Джавад Хадж Али-Акбари заявил, что американские интересы и военные базы на Ближнем Востоке находятся в зоне досягаемости иранских ракет. По его словам, Соединенные Штаты инвестировали в регион около одного триллиона долларов, и все эти объекты, как он выразился, являются «четко обозначенными и точными целями». Его заявление распространили иранские государственные СМИ.

«Тот триллион долларов, который вы вложили в регионе, находится под прицелом наших ракет», — подчеркнул Али-Акбари.

С аналогичными предупреждениями выступил представитель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в городе Куме Мохаммад Саиди. Он заявил, что США якобы пытались оказать давление на иранское руководство по модели, ранее применявшейся в отношении Венесуэлы. По его словам, Тегеран направил предупреждения о том, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой ответ с вовлечением всего региона. Саиди добавил, что противники Ирана пришли к выводу: именно политическое руководство страны остается главным препятствием для реализации целей США.

На этом фоне генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад опроверг заявления Дональда Трампа о том, что вмешательство главы Белого дома якобы привело к отмене казни 800 человек в Иране. По словам прокурора, подобные утверждения не соответствуют действительности.

«Президент США заявил, что остановил казнь 800 человек в Иране, но это абсолютно ложное утверждение. Ни такой цифры не существует, ни судебная система не принимала подобного решения», — цитируют Мовахеди Азада иранские СМИ. Он также подчеркнул, что судебная власть Ирана является независимым институтом и не подчиняется иностранным правительствам.

Ранее Трамп утверждал, что Иран якобы планировал казнить более 800 участников протестов, однако отказался от этих планов после его предупреждений.

Тем временем иранский депутат Ахмад Фатеми, член парламентской комиссии по социальным вопросам, признал, что многие погибшие во время недавних протестов скончались от полученных ранений, не получив своевременной медицинской помощи. По его словам, часть пострадавших по различным причинам не обратилась в больницы, и значительное число смертей было связано с осложнениями и инфекциями.

Фатеми отметил, что расследование этих случаев продолжается, точные данные о числе погибших пока не опубликованы, а официальная статистика будет обнародована позднее соответствующими органами.