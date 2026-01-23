В Европе намекнули на неблагодарность Зеленского

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы во время его выступления на форуме в Давосе были раскритикованы министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает издание Il Giornale.

Министр иностранных дел, комментируя выступление Зеленского, сказал, что ЕС сделал все для сохранения независимости Украины.

«Мне кажется, что он не очень щедр по отношению к Европе», – заявил Таяни на полях Бизнес-форума между Италией и Германией.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны», – добавил он.

Стоит отметить, что выступление президента Украины Владимира Зеленского действительно содержало ряд критических оценок в адрес Европы.

В частности, он критиковал недостаточные меры ЕС по противодействию теневому флоту РФ. «Европа любит обсуждать будущее, но избегает принимать меры сегодня, меры, которые определяют, какое будущее у нас будет, вот в чем проблема. Почему президент Трамп может остановить танкеры из теневого флота и прекратить поставки нефти, а Европа – нет?» – обратился к участникам форума президент.

Также он выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по «репарационному займу» Украине с использованием росактивов.

Кроме того, Зеленский упрекнул европейцев за отношение к вопросам безопасности, в частности, в отношении Гренландии.