Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

В Европе намекнули на неблагодарность Зеленского

16:31

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы во время его выступления на форуме в Давосе были раскритикованы министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает издание Il Giornale.

Министр иностранных дел, комментируя выступление Зеленского, сказал, что ЕС сделал все для сохранения независимости Украины.

«Мне кажется, что он не очень щедр по отношению к Европе», – заявил Таяни на полях Бизнес-форума между Италией и Германией.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны», – добавил он.

Стоит отметить, что выступление президента Украины Владимира Зеленского действительно содержало ряд критических оценок в адрес Европы.

В частности, он критиковал недостаточные меры ЕС по противодействию теневому флоту РФ. «Европа любит обсуждать будущее, но избегает принимать меры сегодня, меры, которые определяют, какое будущее у нас будет, вот в чем проблема. Почему президент Трамп может остановить танкеры из теневого флота и прекратить поставки нефти, а Европа – нет?» – обратился к участникам форума президент. 

Также он выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по «репарационному займу» Украине с использованием росактивов.

Кроме того, Зеленский упрекнул европейцев за отношение к вопросам безопасности, в частности, в отношении Гренландии.

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 4110
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4123
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
16:26 1168
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру? все дело в логике?
16:01 1157
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 2004
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 761
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 1577
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 1841
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 2172
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 4052
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 4081

