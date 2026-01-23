USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Война в Украине обогатила поставщика оружия

16:46 596

Владелец чешского оборонного концерна Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал самым богатым бизнесменом из оборонной отрасли в мире. Его состояние достигло $17 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index («Индекс миллиардеров»).

Стрнаду 33 года, он занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет. С начала года состояние чешского бизнесмена Стрнада увеличилось на $2,7 млрд. На первом месте рейтинга находится Лукас Уолтон из семьи владельцев ретейлера Walmart Inc. ($49 млрд), на втором — Марк Матешиц, сын основателя Red Bull ($38,4 млрд).

Сегодня акции CSG были впервые выставлены на торгах в Амстердаме. Утром акции компании торговались по цене €31,5, что оценивает компанию более чем в €31 млрд. Во время торгов рост акций Czechoslovak Group достигал 32%.

Czechoslovak Group — один из крупнейших производителей вооружений в ЕС. Концерн поставляет оружие Украине. Помимо боеприпасов компания производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехнику и самоходные гаубицы. Штат компании насчитывает около 14 тыс. сотрудников. Стрнад унаследовал Czechoslovak Group от своего отца. Он стал главным исполнительным директором компании в возрасте 21 года и собственником пять лет спустя.

Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Первые переговоры России, США и Украины в Абу-Даби обновлено 15:17
15:17 4112
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4126
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
Иранцы пришли в себя и стали наезжать на США
16:26 1171
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру?
Почему все меньше азербайджанцев поступает в магистратуру? все дело в логике?
16:01 1159
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня?
Строить дом или купить готовый: что выгоднее сегодня? мнение эксперта
15:11 2004
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
Азербайджанским банкам предрекают устойчивость
14:53 761
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
Что Азербайджан думает о ситуации в Иране?
14:33 1578
Сколько российских денег заморозили американцы?
Сколько российских денег заморозили американцы?
14:26 1842
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской?
Почему импортная рыба дешевле азербайджанской? объясняет эксперт
14:23 2172
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 4053
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
10 армян и один русский переехали из Азербайджана в Ереван
13:45 4081

