Аврал у американских прокуроров

Ведущая федеральная прокуратура в США полностью поглощена задачей проверки документов, связанных с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова четырех человек, знакомых с ситуацией, и на основании внутренних служебных записок.

Как отмечается, практически каждый прокурор Южного округа Нью-Йорка, не занятый будущим или текущим судебным процессом, включая работающих над другими крупными делами, получил задачу помочь проверить более двух миллионов документов, чтобы отредактировать информацию о жертвах торговли людьми, связанных с Эпштейном. Даже высокопоставленные сотрудники и руководители подразделений изучают документы, часто работая по выходным.

Прокуроры «перегружены работой», сказал один из знакомых с ситуацией людей. И хотя сотрудники прокуратуры надеются, что эта задача займет не более нескольких недель, никто точно не знает, когда она будет завершена.

Масштаб проверки вызвал вопрос о том, не перегружает ли это задача прокуроров слишком сильно и не отодвигает ли на второй план другую работу в ведомстве, которое регулярно занимается одними из важнейших дел в стране, связанных с экономическими преступлениями, терроризмом и финансовыми преступлениями.

Даже нескольким прокурорам, работающим над делом о наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков против свергнутого венесуэльского лидера Николаса Мадуро, возможно, самым громким делом в судебной системе США сегодня также поручено работать над «файлами Эпштейна», по словам источника, знакомого с ситуацией.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, некоторые прокуроры, которым поручена проверка «файлов Эпштейна», рассматривают возможность попросить продления сроков по другим своим делам.

Карл Метцнер, помощник прокурора США, занимающийся отделом по работе с жертвами и свидетелями, а также группой по рассмотрению вопросов привилегий, в служебной записке указал прокурорам на неясность первоначальных указаний. «Это, очевидно, вызывает множество вопросов, на которые у нас пока нет ответов», - написал он.

В одной из служебных записок говорилось, что «нам (т.е. каждому помощнику прокурора в офисе) вскоре будет предложено заняться редактированием материалов, содержащихся в материалах дела Эпштейна».

31 декабря заместитель генерального прокурора Тодд Бланш написал, что «юристы Министерства юстиции Главного управления юстиции, ФБР, Южного округа Флориды и Южного округа Нью-Йорка работают круглосуточно на протяжении всех праздников, включая Рождество и Новый год, чтобы проверить документы в соответствии с федеральным законом».

Эти усилия, как написал Бланш, «действительно требуют мобилизации всех сил, и мы просим как можно больше юристов посвятить свое время проверке оставшихся документов. Необходимые исправления для защиты жертв требуют времени, но они не остановят публикацию этих материалов». Однако, отмечает издание, неясно, когда будут опубликованы эти материалы.