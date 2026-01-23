МИД Армении объяснил, почему Трамп встретился с Алиевым, но не с Пашиняном

Отсутствие двусторонней встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе вызвало вопросы у армянских экспертов и СМИ.

Политолог-американист Сурен Саркисян обратил внимание на то, что контакты Пашиняна с Трампом ограничились протокольным участием в церемонии и совместной фотографией. По его мнению, подобный формат имеет значение прежде всего для внутреннего пиара, тогда как полноценная встреча тет-а-тет фактически не состоялась.

Саркисян отметил, что ему непонятно, почему Дональд Трамп не провел отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Армении, в то время как такая встреча прошла с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эксперт подчеркнул, что США традиционно стараются соблюдать определенный паритет в отношениях со странами Южного Кавказа.

Политолог также указал, что во время встречи Трампа и Алиева в Давосе обсуждалась инициатива TRIPP. По его словам, в рамках форума Трамп провел лишь две полноценные двусторонние встречи с главами государств — с президентом Азербайджана и президентом Украины Владимиром Зеленским, не считая контактов с генеральным секретарем НАТО.

После публикации комментария Саркисяна армянские журналисты обратились за разъяснениями в Министерство иностранных дел Армении. Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян заявила, что визит Николa Пашиняна в Давос изначально был приурочен к участию в церемонии подписания устава «Совета мира».

«В рамках мероприятия были короткие контакты, двусторонние встречи в рамках визита не планировались», — уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

22 января на полях церемонии подписания устава «Совета мира» в Давосе во время выступления Джареда Кушнера, зятя президента США, Пашиняну удалось кратко пообщаться с Дональдом Трампом. В этот момент слева от президента США находился президент Азербайджана Ильхам Алиев, что придало ситуации дополнительную символическую нагрузку.

После завершения церемонии Дональд Трамп провел отдельную двустороннюю встречу с Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров азербайджанский лидер затронул вопросы экономического взаимодействия между Баку и Ереваном, отметив развитие торговых связей и логистических маршрутов.

Алиев подчеркнул, что осуществляется экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также поставки импортного зерна через территорию Азербайджана. Кроме того, он отметил значение Зангезурского коридора и инициативы TRIPP с точки зрения укрепления региональной взаимосвязанности и экономического сотрудничества.