Вице-президент: США имеют право на Гренландию

«А раз мы фактически обеспечиваем ее защиту, значит, мы должны разделять и выгоды от этого процветания», — заявил вице-президент США в интервью Newsmax.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает обоснованными претензии США на Гренландию, которая входит в состав Дании. По утверждению Вэнса, Штаты «обеспечивают защиту» крупнейшего острова в мире.

«Если какая-либо иностранная страна запустит межконтинентальную баллистическую ракету по Соединенным Штатам, вся наша система противоракетной обороны может быть дестабилизирована. Если вы не контролируете Арктику, это означает, что американцы находятся в меньшей безопасности. Именно поэтому у нас есть эта фактическая защита Гренландии. Абсурдно, что людям потребовалось так много времени, чтобы понять этот очевидный факт», — заявил Вэнс.

По словам вице-президента США, именно американская армия, а не вооруженные силы Дании сдерживает потенциальную иностранную агрессию против Гренландии: «Что удерживает Россию или Китай от вторжения в Гренландию? Это сила Дании? Хотя я и люблю Данию – нет. Это сила Соединенных Штатов Америки».

Вэнс отверг критику со стороны Европы. Беспокойство европейских лидеров в связи с действиями со стороны США, которые обязались защищать Данию, вице-президент США назвал «политическим позированием».