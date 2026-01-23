USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Вице-президент: США имеют право на Гренландию

17:22 630

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает обоснованными претензии США на Гренландию, которая входит в состав Дании. По утверждению Вэнса, Штаты «обеспечивают защиту» крупнейшего острова в мире.

«А раз мы фактически обеспечиваем ее защиту, значит, мы должны разделять и выгоды от этого процветания», — заявил вице-президент США в интервью Newsmax.

«Если какая-либо иностранная страна запустит межконтинентальную баллистическую ракету по Соединенным Штатам, вся наша система противоракетной обороны может быть дестабилизирована. Если вы не контролируете Арктику, это означает, что американцы находятся в меньшей безопасности. Именно поэтому у нас есть эта фактическая защита Гренландии. Абсурдно, что людям потребовалось так много времени, чтобы понять этот очевидный факт», — заявил Вэнс.

По словам вице-президента США, именно американская армия, а не вооруженные силы Дании сдерживает потенциальную иностранную агрессию против Гренландии: «Что удерживает Россию или Китай от вторжения в Гренландию? Это сила Дании? Хотя я и люблю Данию – нет. Это сила Соединенных Штатов Америки».

Вэнс отверг критику со стороны Европы. Беспокойство европейских лидеров в связи с действиями со стороны США, которые обязались защищать Данию, вице-президент США назвал «политическим позированием».

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1700
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3616
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 525
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 595
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 145
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6161
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1516
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1222
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4325
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2428

ЭТО ВАЖНО

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1700
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3616
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 525
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 595
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 145
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6161
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1516
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1222
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4325
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2428
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться