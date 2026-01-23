Скотный рынок в Агджабеди вновь ждет торговцев и покупателей

Скотный рынок, расположенный в селе Ранджбарлар Агджабединского района, получил разрешение на функционирование после полного обновления.

На территории рынка уложено асфальтобетонное покрытие, установлены пандусы и навесы для комфортного и безопасного передвижения животных, а также построен пункт ветеринарного надзора. Одновременно построены специальные изоляторы для содержания животных, у которых проявляются признаки заболевания, отдельно от других животных во время ветеринарного осмотра.

На входе и выходе с рынка были установлены дезбарьеры, заново отстроены склад кормов и зоны продажи крупного и мелкого скота.

По результатам оценки было установлено, что созданы необходимые условия для обеспечения биобезопасности и государственного ветеринарного контроля на скотном рынке.

Следует отметить, что ранее обновленные скотные рынки начали функционировать в Имишли, Шемахе, Гёйчае, Сальяне, Гёйгёле и Барде.