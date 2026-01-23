Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам

В немецких СМИ продолжают обсуждать поражение «Айнтрахта» от «Карабаха» (2:3), после которого клуб из Франкфурта потерял все шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.
Местное издание Frankfurter Rundschau разразилось статьей под заголовком «Охваченный кризисом «Айнтрахт» потерпел унизительное поражение».
В заметке автор упомянул баннер, который раскрыли перед началом матча болельщики «Карабаха», и, конечно же, в очередной раз вспомнил о легендарном азербайджанском рефери Тофике Бахрамове.
Напомним, фан-сектор «Карабаха» подготовил баннер, на котором было написано: Our faith is greater than your budget («Наша вера сильнее вашего бюджета»). Посыл был адресован «Айнтрахту».
«Незадолго до начала матча никто, казалось, не заметил большой баннер, - пишет Frankfurter Rundschau. «Наша вера сильнее вашего бюджета» - демонстрировали болельщики «Карабаха», который часто называют «Кавказской «Барселоной». Это должно было стать подходящим лозунгом для незабываемого футбольного вечера на стадионе в Баку, названного в честь печально известного бокового судьи Тофика Бахрамова.
Как и помощник главного арбитра Готфрида Динста (имеется в виду Тофик Бахрамов - ред.), точно указавший на центр, что привело к печально известному голу на «Уэмбли» в финале чемпионата мира 1966 года, так и хозяева поля, почти 60 лет спустя, были полны решимости причинить немцам боль. Еще больше боли. На этот раз жертвой стал «Айнтрахт». После унизительного поражения со счетом 2:3 их вылет из Лиги чемпионов предрешен. И в бывшей советской республике «Айнтрахт Франкфурт» достиг очередной низшей точки».
Издание сообщает, что, несмотря на запрет от УЕФА, около тысячи немецких болельщиков все же раздобыли билеты и прилетели в Баку. Немецкое СМИ винит руководство клуба в том, что произошло в бакинском аэропорту по прилету команды в Азербайджан.
«Иногда достаточно деталей. То, что по прибытии в бакинский аэропорт запасному вратарю Михаэлю Зеттереру и левому защитнику Натаниэлю Брауну, а также рассеянным болельщикам и представителям СМИ пришлось ждать почти три часа, до полуночи, из-за процедурной ошибки руководства команды при оформлении электронных виз, красноречиво говорило о том, что это, вероятно, была их последняя поездка на Лигу чемпионов», - сказано в сообщении.
Несмотря на поражение в Баку и то, что «Карабах» в турнирной таблице значительно выше «Айнтрахта», Frankfurter Rundschau продолжает называть «Карабах» аутсайдером.
«Команда-аутсайдер из богатой ресурсами страны с ее знаменитыми огненными башнями воспользовалась своим шансом на участие в привлекательном со спортивной точки зрения и экономически выгодном плей-офф Лиги чемпионов. В то время как команда, занявшая третье место в Бундеслиге в прошлом сезоне, в очередной раз осталась не у дел», - написало издание.