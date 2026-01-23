USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:47 1225

В немецких СМИ продолжают обсуждать поражение «Айнтрахта» от «Карабаха» (2:3), после которого клуб из Франкфурта потерял все шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

Местное издание Frankfurter Rundschau разразилось статьей под заголовком «Охваченный кризисом «Айнтрахт» потерпел унизительное поражение».

В заметке автор упомянул баннер, который раскрыли перед началом матча болельщики «Карабаха», и, конечно же, в очередной раз вспомнил о легендарном азербайджанском рефери Тофике Бахрамове.

Напомним, фан-сектор «Карабаха» подготовил баннер, на котором было написано: Our faith is greater than your budget («Наша вера сильнее вашего бюджета»). Посыл был адресован «Айнтрахту».

«Незадолго до начала матча никто, казалось, не заметил большой баннер, - пишет Frankfurter Rundschau. «Наша вера сильнее вашего бюджета» - демонстрировали болельщики «Карабаха», который часто называют «Кавказской «Барселоной». Это должно было стать подходящим лозунгом для незабываемого футбольного вечера на стадионе в Баку, названного в честь печально известного бокового судьи Тофика Бахрамова.

Как и помощник главного арбитра Готфрида Динста (имеется в виду Тофик Бахрамов - ред.), точно указавший на центр, что привело к печально известному голу на «Уэмбли» в финале чемпионата мира 1966 года, так и хозяева поля, почти 60 лет спустя, были полны решимости причинить немцам боль. Еще больше боли. На этот раз жертвой стал «Айнтрахт». После унизительного поражения со счетом 2:3 их вылет из Лиги чемпионов предрешен. И в бывшей советской республике «Айнтрахт Франкфурт» достиг очередной низшей точки».

Издание сообщает, что, несмотря на запрет от УЕФА, около тысячи немецких болельщиков все же раздобыли билеты и прилетели в Баку. Немецкое СМИ винит руководство клуба в том, что произошло в бакинском аэропорту по прилету команды в Азербайджан.

«Иногда достаточно деталей. То, что по прибытии в бакинский аэропорт запасному вратарю Михаэлю Зеттереру и левому защитнику Натаниэлю Брауну, а также рассеянным болельщикам и представителям СМИ пришлось ждать почти три часа, до полуночи, из-за процедурной ошибки руководства команды при оформлении электронных виз, красноречиво говорило о том, что это, вероятно, была их последняя поездка на Лигу чемпионов», - сказано в сообщении. 

Несмотря на поражение в Баку и то, что «Карабах» в турнирной таблице значительно выше «Айнтрахта», Frankfurter Rundschau продолжает называть «Карабах» аутсайдером.

«Команда-аутсайдер из богатой ресурсами страны с ее знаменитыми огненными башнями воспользовалась своим шансом на участие в привлекательном со спортивной точки зрения и экономически выгодном плей-офф Лиги чемпионов. В то время как команда, занявшая третье место в Бундеслиге в прошлом сезоне, в очередной раз осталась не у дел», - написало издание.

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1705
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3617
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 527
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 596
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 146
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6164
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1517
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1226
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4326
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2429

ЭТО ВАЖНО

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1705
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3617
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 527
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 596
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 146
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6164
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1517
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1226
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4326
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2429
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться