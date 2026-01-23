Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов

Cоответствующее решение вынес Гянджинский городской суд. Он был взят под стражу прямо в зале суда и направлен в следственный изолятор.

Судебный процесс продолжится 12 февраля.

Отметим, что на предыдущем судебном заседании один из свидетелей по уголовному делу в своих показаниях заявил, что Кямран Асадов оказывал на него давление с целью неявки в суд. Кроме того, судья сообщил, что ему известно о поступившей в Нафталанский районный отдел полиции жалобе в отношении обвиняемого лица. Эти факты сделали невозможным рассмотрение дела в отношении К.Асадова на свободе. В связи с этим избранная ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде была заменена на меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было начато предварительное расследование в связи с информацией, поступившей из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в Службу государственной безопасности об оказании незаконной помощи лицам, участвовавшим во вступительных и выпускных экзаменах в 2025 году, в нарушение "Правил приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики". Обвинительный акт утвержден и направлен на рассмотрение в Гянджинский городской суд.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что Гюндюз Аббасов, осуществлявший индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере подготовки абитуриентов в виде курсов, незаконно изготавливал технические средства для тайного получения (и передачи) информации, предназначенные для помощи на вступительных и выпускных экзаменах. Он также вступил в преступную связь с Кямраном Асадовым, устанавливая эти устройства на 15 абитуриентов и оказывая им поддержку во время экзаменов.

Установлено, что Г.Аббасов и К.Асадов подключали между собой технические средства - скрытые камеры, телефон VIP smart с функцией скрытой аудиозаписи, наноушники, устройства Mi-Fi и другие. Убедившись, что техника работает без сбоев, они получали различные суммы денег от лиц, желавших легко пройти выпускные экзамены в средних школах и вступительные экзамены в высшие учебные заведения, проводимые ГЭЦ в Гяндже и Баку, и делили эти средства между собой.

Выяснилось, что обвиняемые пытались бросить тень на образовательную политику и эффективную деятельность в этой сфере, направленную на обеспечение законного проведения экзаменов, инструктируя участников в частном доме в Гяндже, в офисе К.Асадова в Наримановском районе Баку и по другим адресам, что нижняя часть обуви будет разрезана, чтобы создать пространство для размещения технических средств; что в туалетной комнате здания, где проводится экзамен, эти устройства будут закреплены на участнике; что экзаменационный лист с вопросами будет сфотографирован с помощью камеры, а спустя некоторое время ответы будут переданы через наушники.

На основании собранных доказательств фигурантам предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконная продажа и приобретение с целью продажи технических средств, предназначенных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.