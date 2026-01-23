В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку

В Азербайджане начали проверку по факту возможной продажи в Баку поддельных креветок после публикации видеоматериала блогера Идриса Джафарова.

В распространенном в социальных сетях видео Джафаров заявил, что приобрел в столице продукт, который продавался как тигровые креветки, но, по его утверждению, не являлся натуральным морепродуктом. По словам журналиста, речь идет об имитации, изготовленной на основе крахмала с добавлением ароматизаторов. Он отметил, что по вкусу продукт практически не отличается от настоящих креветок, при этом реализуется по более высокой цене.

Блогер подчеркнул, что происхождение и состав товара вызывают серьезные сомнения, и призвал потребителей с осторожностью относиться к покупке очищенных и нарезанных креветок.

После появления публикации Агентство пищевой безопасности Азербайджана сообщило изданию haqqin.az, что проводит проверку по факту. В ведомстве заявили, что общественность будет дополнительно проинформирована о результатах проверки.

Позднее в агентстве сообщили, что на основании сведений, полученных от потребителя, удалось установить место приобретения продукции. По данным ведомства, товар был куплен в магазине Krevetka, принадлежащем предпринимателю Тамерлану Гасымову в Насиминском районе Баку. Отмечается, что продукция сопровождалась импортным санитарным актом.

В торговом объекте была проведена внеплановая проверка. В ходе осмотра специалисты выявили замороженные очищенные и нарезанные креветки с тем же товарным знаком, который фигурировал в видеоматериале, общим весом 28 килограммов. Для установления микробиологических показателей и состава продукта были отобраны образцы и направлены на лабораторные исследования.

Кроме того, в магазине была обнаружена партия местных креветок весом 30 килограммов, не имевшая необходимых разрешительных документов и не соответствовавшая требованиям законодательства по маркировке. Данная продукция была изъята из продажи.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководства торгового объекта был составлен административный протокол. В Агентстве пищевой безопасности подчеркнули, что расследование продолжается.

Ведомство также обратилось к гражданам с призывом сообщать о возможных нарушениях в сфере пищевой безопасности, предоставляя конкретные факты через колл-центр по номеру 1003.