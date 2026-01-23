USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку

видео
Кямаля Алиева
17:54 1707

В Азербайджане начали проверку по факту возможной продажи в Баку поддельных креветок после публикации видеоматериала блогера Идриса Джафарова.

В распространенном в социальных сетях видео Джафаров заявил, что приобрел в столице продукт, который продавался как тигровые креветки, но, по его утверждению, не являлся натуральным морепродуктом. По словам журналиста, речь идет об имитации, изготовленной на основе крахмала с добавлением ароматизаторов. Он отметил, что по вкусу продукт практически не отличается от настоящих креветок, при этом реализуется по более высокой цене.

Блогер подчеркнул, что происхождение и состав товара вызывают серьезные сомнения, и призвал потребителей с осторожностью относиться к покупке очищенных и нарезанных креветок.

После появления публикации Агентство пищевой безопасности Азербайджана сообщило изданию haqqin.az, что проводит проверку по факту. В ведомстве заявили, что общественность будет дополнительно проинформирована о результатах проверки.

Позднее в агентстве сообщили, что на основании сведений, полученных от потребителя, удалось установить место приобретения продукции. По данным ведомства, товар был куплен в магазине Krevetka, принадлежащем предпринимателю Тамерлану Гасымову в Насиминском районе Баку. Отмечается, что продукция сопровождалась импортным санитарным актом.

В торговом объекте была проведена внеплановая проверка. В ходе осмотра специалисты выявили замороженные очищенные и нарезанные креветки с тем же товарным знаком, который фигурировал в видеоматериале, общим весом 28 килограммов. Для установления микробиологических показателей и состава продукта были отобраны образцы и направлены на лабораторные исследования.

Кроме того, в магазине была обнаружена партия местных креветок весом 30 килограммов, не имевшая необходимых разрешительных документов и не соответствовавшая требованиям законодательства по маркировке. Данная продукция была изъята из продажи.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководства торгового объекта был составлен административный протокол. В Агентстве пищевой безопасности подчеркнули, что расследование продолжается.

Ведомство также обратилось к гражданам с призывом сообщать о возможных нарушениях в сфере пищевой безопасности, предоставляя конкретные факты через колл-центр по номеру 1003.

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1708
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3617
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 528
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 597
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 148
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6167
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1520
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1228
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4326
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2431

ЭТО ВАЖНО

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1708
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3617
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 528
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 597
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 148
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6167
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1520
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1228
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4326
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться