Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой

18:06 528

Сирийские правительственные войска в пятницу установили контроль над тюрьмой «Аль-Актан», расположенной к северу от Ракки, где содержатся боевики группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает агентство Associated Press (AP).

Ранее в соответствии с договоренностями между Дамаском и курдским ополчением его подразделения покинули этот район. Тюрьма была передана в ведение МВД Сирии, сотрудники которого приступили к изучению следственных материалов в отношении содержащихся там лиц.

Как сообщили местные власти, в «Аль-Актане» находятся около 2 тыс. заключенных, при этом число боевиков ИГ среди них не уточняется.

Одновременно 800 бойцам курдских «Сирийских демократических сил» («СДС») разрешили отойти на запад – в сторону Кобани, который по-прежнему находится под контролем «СДС». В «СДС» заявили, что при поддержке международной коалиции во главе с США их отряды завершили вывод из района тюрьмы «Аль-Актан».

Как напоминает AP, в понедельник сирийские войска вошли на территорию тюрьмы в городе Эш-Шаддад на востоке страны. Воспользовавшись возникшей неразберихой, из учреждения сумели бежать 120 членов ИГ, большинство из которых впоследствии были задержаны. В среду военные также установили контроль над тюрьмой и лагерем беженцев в Аль-Холе, где содержатся боевики ИГ и члены их семей.

AP отмечает, что ранее на этой неделе США объявили о начале перевода в Ирак части из 9 тыс. заключенных, связанных с ИГ и размещенных более чем в десяти центрах содержания на северо-востоке Сирии, находящихся под контролем «СДС».

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1710
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3617
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 529
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 598
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 148
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6168
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1521
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1228
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4327
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2432

