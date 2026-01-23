Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой

Ранее в соответствии с договоренностями между Дамаском и курдским ополчением его подразделения покинули этот район. Тюрьма была передана в ведение МВД Сирии, сотрудники которого приступили к изучению следственных материалов в отношении содержащихся там лиц.

Сирийские правительственные войска в пятницу установили контроль над тюрьмой «Аль-Актан», расположенной к северу от Ракки, где содержатся боевики группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает агентство Associated Press (AP).

Как сообщили местные власти, в «Аль-Актане» находятся около 2 тыс. заключенных, при этом число боевиков ИГ среди них не уточняется.

Одновременно 800 бойцам курдских «Сирийских демократических сил» («СДС») разрешили отойти на запад – в сторону Кобани, который по-прежнему находится под контролем «СДС». В «СДС» заявили, что при поддержке международной коалиции во главе с США их отряды завершили вывод из района тюрьмы «Аль-Актан».

Как напоминает AP, в понедельник сирийские войска вошли на территорию тюрьмы в городе Эш-Шаддад на востоке страны. Воспользовавшись возникшей неразберихой, из учреждения сумели бежать 120 членов ИГ, большинство из которых впоследствии были задержаны. В среду военные также установили контроль над тюрьмой и лагерем беженцев в Аль-Холе, где содержатся боевики ИГ и члены их семей.

AP отмечает, что ранее на этой неделе США объявили о начале перевода в Ирак части из 9 тыс. заключенных, связанных с ИГ и размещенных более чем в десяти центрах содержания на северо-востоке Сирии, находящихся под контролем «СДС».