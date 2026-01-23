«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке

«Иран узнает об этом, когда придет время узнать», – сказал Хакаби в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Вашингтон готов к дополнительным мерам в отношении Ирана, если власти страны не пересмотрят свой политический курс.

Он отметил, что июньские удары 2025 года по иранским ядерным объектам продемонстрировали готовность президента США Дональда Трампа перейти от предупреждений к практическим действиям. По словам посла, американский лидер неоднократно заявлял о недопустимости обогащения урана и попыток создания ядерного оружия, однако Тегеран не реагировал на эти сигналы до начала американских операций.

Хакаби также указал, что Трамп с недоверием относится к заявлениям о стабилизации ситуации внутри Ирана и ожидает подтверждений прекращения репрессивных мер в отношении протестующих. «Если он их не получит, это будет одно из оснований, с учетом которых он примет решение», – пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что принятие любых решений по иранскому направлению относится исключительно к компетенции президента США.

Отвечая на вопрос о возможности нового военного вмешательства Вашингтона на Ближнем Востоке, Хакаби заявил, что не считает такой сценарий неизбежным, добавив, что сохраняющаяся напряженность в регионе требует постоянного внимания.

На этой неделе газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Трамп по-прежнему рассматривает вариант применения военной силы в отношении Ирана.

Издание The War Zone проинформировало, что к Ближнему Востоку выдвигается американская авианосная ударная группа, флагманом которой является атомный авианосец Abraham Lincoln.

Как сообщают американские СМИ, прибытие авианосной группы в Аравийское море ожидается в ближайшие выходные. При этом к югу от Ирана уже находятся три эсминца ВМС США, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.