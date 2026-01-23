USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке

18:17 599

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Вашингтон готов к дополнительным мерам в отношении Ирана, если власти страны не пересмотрят свой политический курс.

«Иран узнает об этом, когда придет время узнать», – сказал Хакаби в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Он отметил, что июньские удары 2025 года по иранским ядерным объектам продемонстрировали готовность президента США Дональда Трампа перейти от предупреждений к практическим действиям. По словам посла, американский лидер неоднократно заявлял о недопустимости обогащения урана и попыток создания ядерного оружия, однако Тегеран не реагировал на эти сигналы до начала американских операций.

Хакаби также указал, что Трамп с недоверием относится к заявлениям о стабилизации ситуации внутри Ирана и ожидает подтверждений прекращения репрессивных мер в отношении протестующих. «Если он их не получит, это будет одно из оснований, с учетом которых он примет решение», – пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что принятие любых решений по иранскому направлению относится исключительно к компетенции президента США.

Отвечая на вопрос о возможности нового военного вмешательства Вашингтона на Ближнем Востоке, Хакаби заявил, что не считает такой сценарий неизбежным, добавив, что сохраняющаяся напряженность в регионе требует постоянного внимания.

На этой неделе газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Трамп по-прежнему рассматривает вариант применения военной силы в отношении Ирана.

Издание The War Zone проинформировало, что к Ближнему Востоку выдвигается американская авианосная ударная группа, флагманом которой является атомный авианосец Abraham Lincoln.

Как сообщают американские СМИ, прибытие авианосной группы в Аравийское море ожидается в ближайшие выходные. При этом к югу от Ирана уже находятся три эсминца ВМС США, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1711
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3617
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 529
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 601
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 149
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6170
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1523
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1231
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4328
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2434

ЭТО ВАЖНО

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1711
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3617
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 529
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 601
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 149
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6170
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1523
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1231
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4328
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться