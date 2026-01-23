USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Трампа часами уламывали отправить войска в Украину

18:34 532

Лидеры европейских стран на протяжении длительного времени пытались убедить президента США Дональда Трампа в целесообразности отправки американских военных в Украину, сообщает европейское издание Politico.

По ее данным, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на протяжении многих часов пытались убедить Дональда Трампа и представителей его администрации в необходимости выработки гарантий безопасности для Украины за счет размещения на ее территории американских военнослужащих.

6 января по итогам заседания так называемой «коалиции желающих» Макрон, Стармер и украинский президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении после окончания войны разместить в Украине многосторонний контингент.

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1713
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3618
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 530
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 602
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 150
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6173
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5371
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1524
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1231
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4328
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2436

