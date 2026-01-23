Трампа часами уламывали отправить войска в Украину

Лидеры европейских стран на протяжении длительного времени пытались убедить президента США Дональда Трампа в целесообразности отправки американских военных в Украину, сообщает европейское издание Politico.

По ее данным, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на протяжении многих часов пытались убедить Дональда Трампа и представителей его администрации в необходимости выработки гарантий безопасности для Украины за счет размещения на ее территории американских военнослужащих.

6 января по итогам заседания так называемой «коалиции желающих» Макрон, Стармер и украинский президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении после окончания войны разместить в Украине многосторонний контингент.