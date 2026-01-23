Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел встречу со спикером Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина АР.

В ходе беседы Асадов выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в Испании несколькими днями ранее.

Стороны отметили позитивную динамику развития азербайджано-испанских отношений в различных сферах. Было подчеркнуто, что межгосударственные связи строятся на принципах дружбы и взаимного уважения.

Отдельное внимание было уделено вопросам межпарламентского сотрудничества, а также значению взаимных визитов и контактов на парламентском уровне.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы расширения взаимовыгодного взаимодействия по ряду направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах, включая возобновляемые источники энергии, а также в области транспорта и других секторах.