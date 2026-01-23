USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса

18:46 151

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел встречу со спикером Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина АР.

В ходе беседы Асадов выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в Испании несколькими днями ранее.

Стороны отметили позитивную динамику развития азербайджано-испанских отношений в различных сферах. Было подчеркнуто, что межгосударственные связи строятся на принципах дружбы и взаимного уважения.

Отдельное внимание было уделено вопросам межпарламентского сотрудничества, а также значению взаимных визитов и контактов на парламентском уровне.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы расширения взаимовыгодного взаимодействия по ряду направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах, включая возобновляемые источники энергии, а также в области транспорта и других секторах.

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1714
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3618
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 530
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 603
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 152
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6175
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5372
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1527
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1234
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4328
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2437

ЭТО ВАЖНО

В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 1714
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3618
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 530
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 603
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 152
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске
Путин хочет в Абу-Даби как на Аляске обновлено 17:28
17:28 6175
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5372
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 1527
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
Frankfurter Rundschau: Через 60 лет после Тофика Бахрамова азербайджанцы вновь причинили боль немцам
17:47 1234
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности; все еще актуально
04:25 4328
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв
Цена протеста: МИД Ирана признал тысячи жертв обновлено 18:25
18:25 2437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться