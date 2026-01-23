USD 1.7000
Новость дня
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»

Фархад Мамедов
18:53 340

В последнее время СМИ все чаще публикуют обнародованные факты привлечения граждан Азербайджана, в том числе уволенных в запас и прошедших 44-дневную Отечественную войну, в качестве наемников в ряды российской армии, продолжающей экспансионистскую войну против Украины.

Вербовка комбатантов осуществляется главным образом среди жителей неблагополучных в социальном отношении азербайджанских регионов. Российские спецслужбы активно используют для вербовки социальные сети, в том числе Telegram‑каналы.

За последние несколько месяцев в соцсетях публиковались сведения о погибших и пропавших без вести на войне в Украине десятках граждан Азербайджана. Часть наемников попала в плен и в данное время содержатся в украинских тюрьмах. Источники в правительстве Украины не называют точное число плененных российских солдат – этнических азербайджанцев.

Российские спецслужбы все чаще вербуют наемников из Азербайджана на войну в Украину

Массовый рекрутинг граждан Азербайджана в российскую армию вызвал обеспокоенность и у власть предержащих. Генпрокуратура выступила с официальным предупреждением, напомнив о преступном характере вовлечения в вооруженные формирования за пределами страны в качестве комбатантов, что влечет уголовную ответственность: по закону такие лица могут быть лишены свободы сроком от 8 до 20 лет, а в отдельных случаях — пожизненно.

Азербайджанские граждане приговорены к незавидной участи: либо терпеть суровые условия службы без возможности расторжения контракта - иначе как ценой собственной жизни, либо оказаться в плену и быть депортированными на родину, где им предстоит столкнуться с юридическими последствиями совершенного злодеяния.

Англоязычное украинское онлайн‑издание United24 Media опубликовало историю азербайджанского гражданина Азера Ахмедова, воевавшего и плененного в Украине. Комбатант поведал о своей драматической истории.

Ахмедов, вступивший в российскую армию под позывным «Азик», попался на крючок спецслужб из‑за своего криминального прошлого – его подвергали угрозам и шантажу. В настоящее время, находясь в плену, он буквально умоляет президента Азербайджана Ильхама Алиева спасти его и помочь вернуться на родину.

«Я понял, что совершил ошибку. С нами обращались ужасно, я бы сказал — хуже, чем со свиньями», — так мужчина описал свой опыт службы в российской армии.

Плененный азербайджанский комбатант Азер Ахмедов под позывным "Азик"

По словам Ахмедова, в России его семье угрожали требованием ежемесячной выплаты в 150–200 тысяч рублей (1900–2500 долларов) из‑за его криминального прошлого. Когда азербайджанец обратился в полицию, ему якобы посоветовали заключить контракт с российской армией и «оставаться в безопасности». Он описывает плохое обращение и скудное питание, а также вымогательство: 200 тысяч рублей (2500 долларов) за бронежилет, 20 тысяч рублей (250 долларов) за рацию.

«Нам ничего не дали. Ну, дали кашу, хотя непонятно, какую именно. Еду пришлось покупать на свои деньги», — сказал он.

Ахмедов утверждает, что не хотел воевать или стрелять. Во время одного из украинских обстрелов он сбежал и остался один. Командир по рации уточнил, что его заберут позже. Вскоре азербайджанец понял, что его тупо бросили на произвол судьбы.

«Я это отчетливо помню, — говорит Ахмедов. — Это запечатлелось у меня в глазах. Я видел в лесу столько молодых людей, лет 18–19, все они были мертвы, их тела разлагались. Русские их не забирают. Клянусь, на 100 процентов. Молодые парни, мимо которых я проходил, некоторые без голов, рук — все мертвы. Никто их не забирает. В Российской Федерации им все равно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UNITED24Media (@united24.media)

«Эта война — зло, ошибка, — говорит он. — Ребята, не приходите; здесь все обмануты. Я хочу домой, к жене, к ребенку. Хочу увидеть их и рассказать все, что я видел. Я расскажу им все».

Следует отметить, что «вербовщики» привлекают наемников в российскую армию со всего мира, включая республики Центральной Азии, Африку, Азию и Балканы.

В частности, засвидетельствованы многочисленные факты насильственного привлечения в ряды вооруженных сил задержанных во время антимигрантских рейдов лиц под угрозой ареста и депортации. Наемники, привлекаемые из зарубежных стран, как правило, исполняют роль пушечного мяса в штрафбатах, не успев дожить до обещанной первой зарплаты...

