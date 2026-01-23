Тайный визит главы ЦРУ в Польшу

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф тайно посетил Польшу, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как уточняют источники радиостанции, визит Рэтклиффа состоялся «недавно». В ходе поездки он провел встречи с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, а также с министром внутренних дел и координатором спецслужб Томашем Симоняком.

«Тема переговоров остается конфиденциальной», – уточнили собеседники RMF FM.

О «тайном визите» главы ЦРУ сообщило и Польское информационное агентство (PAP). По данным источников агентства в Минобороны, встреча Рэтклиффа с Косиняком-Камышем прошла «в начале недели».

Джон Рэтклифф возглавил ЦРУ в январе прошлого года – вскоре после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Во время его предыдущего президентского срока Рэтклифф занимал должность директора национальной разведки США.