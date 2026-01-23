USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Тайный визит главы ЦРУ в Польшу

20:07 308

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф тайно посетил Польшу, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как уточняют источники радиостанции, визит Рэтклиффа состоялся «недавно». В ходе поездки он провел встречи с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, а также с министром внутренних дел и координатором спецслужб Томашем Симоняком.

«Тема переговоров остается конфиденциальной», – уточнили собеседники RMF FM. 

О «тайном визите» главы ЦРУ сообщило и Польское информационное агентство (PAP). По данным источников агентства в Минобороны, встреча Рэтклиффа с Косиняком-Камышем прошла «в начале недели».

Джон Рэтклифф возглавил ЦРУ в январе прошлого года – вскоре после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Во время его предыдущего президентского срока Рэтклифф занимал должность директора национальной разведки США.

Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 431
Переговоры России, США и Украины начались
Переговоры России, США и Украины начались обновлено 19:51
19:51 7392
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 3527
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5135
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 3188
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3839
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1124
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1422
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 535
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5638
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 2492

