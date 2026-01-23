США ударили санкциями по иранским танкерам и компаниям

Власти США расширили санкционный режим в отношении Ирана, включив в перечни восемь физических лиц и девять аффилированных с ними нефтяных танкеров, следует из информации Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Согласно опубликованным данным, ограничения распространены на восемь нефтегазовых и транспортных компаний, зарегистрированных в Индии, Либерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, а также на Сейшельских и Маршалловых Островах. Помимо этого, под санкции попали девять нефтяных танкеров.

Минфин США одновременно обнародовал генеральную лицензию, в соответствии с которой до 22 февраля текущего года нефтеналивным судам, включенным в санкционные списки, разрешается заходить и останавливаться в любых портах, за исключением венесуэльских, иранских и российских. Документ также допускает принятие мер по обеспечению здоровья и безопасности членов экипажей, проведение ремонтных работ и разгрузку судов в разрешенных портах при условии, что танкеры были загружены не позднее 23 января, а перевозимый ими груз не имеет иранского происхождения.

Внесение в санкционный перечень предусматривает блокировку активов на территории США и запрет для американских граждан и компаний на любые деловые операции с фигурантами списков.