USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

США ударили санкциями по иранским танкерам и компаниям

20:21 274

Власти США расширили санкционный режим в отношении Ирана, включив в перечни восемь физических лиц и девять аффилированных с ними нефтяных танкеров, следует из информации Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Согласно опубликованным данным, ограничения распространены на восемь нефтегазовых и транспортных компаний, зарегистрированных в Индии, Либерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, а также на Сейшельских и Маршалловых Островах. Помимо этого, под санкции попали девять нефтяных танкеров.

Минфин США одновременно обнародовал генеральную лицензию, в соответствии с которой до 22 февраля текущего года нефтеналивным судам, включенным в санкционные списки, разрешается заходить и останавливаться в любых портах, за исключением венесуэльских, иранских и российских. Документ также допускает принятие мер по обеспечению здоровья и безопасности членов экипажей, проведение ремонтных работ и разгрузку судов в разрешенных портах при условии, что танкеры были загружены не позднее 23 января, а перевозимый ими груз не имеет иранского происхождения.

Внесение в санкционный перечень предусматривает блокировку активов на территории США и запрет для американских граждан и компаний на любые деловые операции с фигурантами списков.

Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 437
Переговоры России, США и Украины начались
Переговоры России, США и Украины начались обновлено 19:51
19:51 7394
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 3533
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5136
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 3192
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3841
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1124
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1423
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 535
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5638
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 2493

ЭТО ВАЖНО

Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 437
Переговоры России, США и Украины начались
Переговоры России, США и Украины начались обновлено 19:51
19:51 7394
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 3533
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5136
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 3192
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 3841
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1124
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1423
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
Испанский вектор: о чем Али Асадов говорил со спикером Конгресса
18:46 535
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема; все еще актуально
09:51 5638
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов
17:47 2493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться