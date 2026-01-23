Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера

USD 1.7000
В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась встреча президента АФФА Ровшана Наджафа с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

На встрече с участием вице-президента АФФА Эльшада Насирова, директора департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхана Мамедова также присутствовали министр экономики Микаил Джаббаров и другие члены азербайджанской делегации, участвовавшие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Встреча была посвящена обсуждению работы по развитию футбола в Азербайджане, включая повышение популярности футбола, развитие детского футбола и реализуемые в этом направлении инфраструктурные проекты. Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества между АФФА и ФИФА в различных областях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о подготовке к финальному этапу чемпионата мира по футболу U-20, который будет совместно организован Азербайджаном и Узбекистаном в 2027 году, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Было сделано несколько памятных фотографий, в том числе и с директором ФИФА по глобальному развитию, известным в прошлом французским тренером Арсеном Венгером.

