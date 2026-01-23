Глава Еврокомиссии обиделась на критику Зеленского

USD 1.7000
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен задела критика президента Украины Владимира Зеленского и обвинения в бездействии в адрес Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

Ранее в ходе выступления в Давосе Зеленский заявил, что европейские союзники ограничиваются заявлениями, не подкрепляя их реальными действиями.

«Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова», – заявила глава Еврокомиссии в ответ на выпад.

Она также указала, что за последние четыре года Киеву уже было выделено 193 млрд евро помощи, еще 90 млрд евро предусмотрены на ближайшие два года. По словам фон дер Ляйен, эти цифры «говорят сами за себя».

Свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент Украины посвятил резкой критике Европы, обвинив ее в бездействии и отсутствии самостоятельности. Рассуждая о слабости Евросоюза, он, в частности, упомянул направление в Гренландию, по его оценке, ничтожно малого военного контингента ЕС и назвал это неверным сигналом для России и Китая.

