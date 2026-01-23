Авторы публикации задаются вопросом, почему администрация президента США Дональда Трампа сочла необходимым публично одергивать Европейский союз.

«Потому что европейцы не хотят слушать. Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война в Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией», – говорится в статье.

Как отмечают журналисты, при этом ЕС действует прямо противоположным образом, задействуя все доступные инструменты для срыва мирного процесса. По их оценке, в Брюсселе рассчитывают затянуть боевые действия до 2029 года, делая ставку на победу кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США.

В Европе убеждены, что в таком случае новый глава Белого дома «будет сражаться с русскими» от их имени, подчеркивается в публикации.