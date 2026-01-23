USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Французы отправили задержанный российский танкер в Марсель

20:55 485

Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направлен в марсельский порт, сообщает агентство AFP.

По сведениям издания, судно прибудет в порт утром 24 января.

Ранее ВМС Франции задержали в западной части Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России. Операция была проведена между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что при проведении операции Францию поддерживали несколько союзников, включая Великобританию. По его словам, судно подпадает под международные санкции и, предположительно, использовало ложный флаг.

Прокуратура Марселя распорядилась изменить маршрут танкера и направить его для проведения дополнительных проверок.

Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
21:14 711
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
21:10 1442
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
21:08 1808
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 1866
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина обновлено 21:57
21:57 8637
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 5713
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5557
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 4255
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 4047
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1489
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1905

ЭТО ВАЖНО

Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
21:14 711
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
21:10 1442
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
21:08 1808
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 1866
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина обновлено 21:57
21:57 8637
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 5713
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5557
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 4255
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 4047
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1489
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1905
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться