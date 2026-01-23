Французы отправили задержанный российский танкер в Марсель

По сведениям издания, судно прибудет в порт утром 24 января.

Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направлен в марсельский порт, сообщает агентство AFP.

Ранее ВМС Франции задержали в западной части Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России. Операция была проведена между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что при проведении операции Францию поддерживали несколько союзников, включая Великобританию. По его словам, судно подпадает под международные санкции и, предположительно, использовало ложный флаг.

Прокуратура Марселя распорядилась изменить маршрут танкера и направить его для проведения дополнительных проверок.