Протесты в Иране: власти впервые казнили участника

Согласно информации, накануне утром был казнен спортивный тренер из Мешхеда Али Рахбар – его задержали десять дней назад.

Власти Ирана впервые казнили участника антиправительственных протестов. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что вмешательство главы Белого дома якобы привело к отмене казни 800 человек в Иране. По словам прокурора, подобные утверждения не соответствуют действительности.

Напомним, волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов.