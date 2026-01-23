Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа

Министры обсудили несколько конкретных предложений по дальнейшему развитию «Вертикального газового коридора», который, по данным молдавского Минэнерго, «укрепит и повысит устойчивость и энергетическую безопасность региона».

«Для Молдовы энергия является не только экономическим вопросом, но и вопросом национальной безопасности, а окончательное устранение энергетической зависимости, которая в прошлом делала Молдову уязвимой, – стратегическая цель», – отметил Жунгиету.

Стороны также обсудили развитие двустороннего энергетического партнерства, включая строительство профинансированной США линии электропередачи высокого напряжения Стрэшень-Гутинаш.

В 2024 году Молдова и Украина присоединились к «Вертикальному газовому коридору», который также объединяет Грецию, Болгарию, Румынию и Венгрию. Созданный в 2016 году транспортный маршрут интегрирует Трансбалканский газопровод и позволяет поставлять газ из Греции в Молдову и подземные хранилища Украины.

Коридор способен транспортировать как трубопроводный газ из Азербайджана, так и сжиженный природный газ (СПГ), включая поставки из США через терминалы Ревитуса и Александруполис в Греции.