Трамп держит «карты наготове»: Вэнс о силах США у границ Ирана

«У президента много карт, которые он может разыграть. Я не стану говорить, как именно он поступит, но мы хотим быть уверены в том, что у нас есть несколько вариантов действий. У нас много сил в регионе», – сказал он, комментируя политику США в отношении Ирана.

США сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силы на случай возможной эскалации с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmaх.

По словам вице-президента, американский лидер Дональд Трамп «просто хочет убедиться», что у США есть «необходимые ресурсы, чтобы дать ответ» Ирану, если тот «сделает что-нибудь очень глупое».

Трамп ранее заявил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли. Вместе с тем американский президент отметил, что «предпочел бы, чтобы ничего не произошло».