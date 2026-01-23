USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Трамп держит «карты наготове»: Вэнс о силах США у границ Ирана

21:30 708

США сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силы на случай возможной эскалации с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmaх.

«У президента много карт, которые он может разыграть. Я не стану говорить, как именно он поступит, но мы хотим быть уверены в том, что у нас есть несколько вариантов действий. У нас много сил в регионе», – сказал он, комментируя политику США в отношении Ирана.

По словам вице-президента, американский лидер Дональд Трамп «просто хочет убедиться», что у США есть «необходимые ресурсы, чтобы дать ответ» Ирану, если тот «сделает что-нибудь очень глупое».

Трамп ранее заявил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли. Вместе с тем американский президент отметил, что «предпочел бы, чтобы ничего не произошло».

Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
21:14 716
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
21:10 1448
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
21:08 1815
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 1868
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина обновлено 21:57
21:57 8645
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 5722
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5560
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 4261
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 4047
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1490
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1908

ЭТО ВАЖНО

Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
21:14 716
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
21:10 1448
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
21:08 1815
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 1868
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина обновлено 21:57
21:57 8645
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 5722
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5560
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 4261
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 4047
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1490
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1908
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться