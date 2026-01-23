США предупредили Багдад: или иранские прокси, или лишим долларов

USD 1.7000
США давят на ключевых иракских политиков с целью формирования правительства без участия поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Американские чиновники на встречах настаивали на предоставлении «заслуживающего доверия» плана быстрого разоружения поддерживаемых Ираном формирований. В случае отказа Вашингтон угрожал карательными мерами, включая экономические шаги. В частности, обсуждалось возможное ограничение поставок наличных долларов, поступающих в Ирак от продажи нефти, – механизм, действующий с 2003 года.

Газета отмечает, что напряженность в отношениях с Вашингтоном усилилась после избрания первым заместителем спикера парламента Аднана Файхана, бывшего члена шиитской проиранской военизированной группировки «Асаиб Ахль аль-Хакк», действующей в Ираке и Сирии. В 2020 году Вашингтон признал эту группировку террористической.

Один из собеседников FT сообщил, что США потребовали замены Файхана и приостановили контакты с политиками, поддержавшими его кандидатуру.

После выборов шиитские военизированные группировки усилили свое влияние, а альянс «Координационная структура», включающий представителей этих сил, возглавил процесс формирования правительства. Несмотря на формальную интеграцию в структуры безопасности, ополчения сохраняют значительное влияние в стране.

