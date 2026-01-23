USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

По 500 террористов в день: США переправляют заключенных в Ирак

22:17 125

США готовы перевезти до 500 бывших боевиков и сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из сирийских тюрем в соседний Ирак, сообщает телеканал Al Hadath.

По данным источников, «военные США будут ежедневно переправлять по 500 заключенных - террористов ИГ - из Сирии в Ирак».

Ранее сообщалось, что американские силы уже перевезли 150 членов ИГ из сирийской провинции Хасака «в безопасное место в Ираке».

В первую группу перемещенных, по информации телеканала Al Hadath, входят 85 иракцев и 65 граждан других стран, в том числе из Евросоюза, Сомали и Судана. Большинство из них – так называемые эмиры ИГ, занимавшие высокие позиции в иерархии террористической группировки.

Как отмечали в Центральном командовании ВС США, общее число боевиков, которые могут быть перевезены по этому маршруту, может достичь 7 тыс.

Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
21:14 717
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
21:10 1448
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
21:08 1819
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
20:25 1872
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина
Буферные зоны обсуждают Россия, США и Украина обновлено 21:57
21:57 8652
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
18:53 5724
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
13:04 5561
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
17:54 4263
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 4048
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
Курды ушли: сирийская армия заняла тюрьму под Раккой
18:06 1491
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
«Иран узнает»: США повышают ставки на Ближнем Востоке
18:17 1908

