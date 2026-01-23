По 500 террористов в день: США переправляют заключенных в Ирак

США готовы перевезти до 500 бывших боевиков и сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из сирийских тюрем в соседний Ирак, сообщает телеканал Al Hadath.

По данным источников, «военные США будут ежедневно переправлять по 500 заключенных - террористов ИГ - из Сирии в Ирак».

Ранее сообщалось, что американские силы уже перевезли 150 членов ИГ из сирийской провинции Хасака «в безопасное место в Ираке».

В первую группу перемещенных, по информации телеканала Al Hadath, входят 85 иракцев и 65 граждан других стран, в том числе из Евросоюза, Сомали и Судана. Большинство из них – так называемые эмиры ИГ, занимавшие высокие позиции в иерархии террористической группировки.

Как отмечали в Центральном командовании ВС США, общее число боевиков, которые могут быть перевезены по этому маршруту, может достичь 7 тыс.