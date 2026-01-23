USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии

23 января 2026, 23:10

Объединение усилий стран региона и международного сообщества по урегулированию ситуации в Сирии вызывает оптимизм, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью журналисту программы On the Record Хэдли Гэмблу.

Фидан заявил, что, глядя на ситуацию в Сирии, он считает, что есть основания для оптимизма. Министр подчеркнул, что события в Сирийской Арабской Республике показали, что страны региона, США и международное сообщество впервые так быстро и оперативно объединились по вопросу Ближнего Востока и начали предпринимать конкретные шаги.

«Если мы сможем применить это к другим проблемам в нашем регионе или в мире, то сможем действительно быстро добиться успехов», – добавил он.

Напомнив, что Турция «старается играть конструктивную роль» в регионе, Фидан подчеркнул, что для Анкары жизненно важно, чтобы страны региона взяли на себя ответственность за решение региональных проблем. Он также отметил, что такая позиция совпадает с общим политическим подходом Трампа. Администрация США не хочет быть «полицейским глобального порядка», полагает министр.

«Если мы продолжим ждать, пока гегемон придет и вмешается, чтобы решить наши проблемы, то в большинстве случаев эти проблемы не будут решены так, как мы хотим. Более того, цена этого будет очень высокой», – сказал Фидан.

Он указал, что у США есть явное желание вывести войска из Сирии. В таком случае, продолжил турецкий министр, сирийские «Отряды народной самообороны» (YPG) не смогут сохранить такое присутствие в новом процессе.

«Это очень интересно; сейчас они ведут переговоры с Францией, с той стороной, с этой стороной, с сенаторами, но никогда не прислушиваются к голосу из Анкары. У этих людей есть эта внутренняя проблема», – сказал Фидан.

Министр также отметил, что срок соглашения о перемирии в Сирии между переходным правительством и курдскими «Сирийскими демократическими силами» («СДС») может быть продлен. По его словам, необходимость продления перемирия обусловлена перевозкой США содержащихся под стражей в Сирии боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ирак.

Ранее сообщалось, что американские силы готовы транспортировать в день до 500 боевиков из 7 000.

