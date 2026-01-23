USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Мир по-ирански: Тегеран ратует за диалог Баку и Еревана

23 января 2026, 23:19

Иран всегда выступал за развитие экономических связей между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики Вахид Джалалзаде на брифинге в Баку.

По его словам, Иран поддерживает все шаги, нацеленные на мир и стабильность.

«Мы выступаем за мир и безопасность на Южном Кавказе», – добавил иранский дипломат.

Вместе с тем он указал, что азербайджано-иранские отношения развиваются в позитивном ключе. Джалалзаде отметил, что в ходе визита в Баку встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

«На этих встречах мы обсудили развитие совместных проектов между двумя странами», – сказал он.

Замглавы МИД Ирана также сообщил, что мост в Агбенде через трансграничную реку Араз будет введен в эксплуатацию в преддверии праздника Новруз. В настоящее время на участке ведутся работы по прокладке четырехполосной дороги.

Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
23 января 2026, 23:10
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа
23 января 2026, 21:10
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
23 января 2026, 20:25
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся
23 января 2026, 23:33
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
23 января 2026, 13:04
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
23 января 2026, 17:54
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
23 января 2026, 11:44

