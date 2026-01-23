Мир по-ирански: Тегеран ратует за диалог Баку и Еревана

По его словам, Иран поддерживает все шаги, нацеленные на мир и стабильность.

Иран всегда выступал за развитие экономических связей между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики Вахид Джалалзаде на брифинге в Баку.

«Мы выступаем за мир и безопасность на Южном Кавказе», – добавил иранский дипломат.

Вместе с тем он указал, что азербайджано-иранские отношения развиваются в позитивном ключе. Джалалзаде отметил, что в ходе визита в Баку встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

«На этих встречах мы обсудили развитие совместных проектов между двумя странами», – сказал он.

Замглавы МИД Ирана также сообщил, что мост в Агбенде через трансграничную реку Араз будет введен в эксплуатацию в преддверии праздника Новруз. В настоящее время на участке ведутся работы по прокладке четырехполосной дороги.