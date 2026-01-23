Трамп готовит нефтеблокаду Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа изучает вариант полного прекращения поставок нефти на Кубу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, осведомленных о соответствующих планах.

Инициатива, по данным издания, продвигается «ястребами» в окружении американского лидера и получила поддержку госсекретаря США Марко Рубио. При этом окончательное решение по этому вопросу пока не принято, а соответствующий план предполагается представить Дональду Трампу в пакете других возможных мер давления.

Ранее президент США заявлял, что Куба «оказалась в большой беде» и что действующий режим на острове в скором времени «падет». Эти заявления он сделал после операции американских военных в Каракасе и захвата президента республики Николаса Мадуро. В день проведения операции «Абсолютная решимость» Трамп также пригрозил Гаване, отметив, что США готовы помочь Кубе, находящейся, по его словам, в «плачевном состоянии».