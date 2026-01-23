USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Трамп готовит нефтеблокаду Кубы

23 января 2026, 23:37 248

Администрация президента США Дональда Трампа изучает вариант полного прекращения поставок нефти на Кубу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, осведомленных о соответствующих планах.

Инициатива, по данным издания, продвигается «ястребами» в окружении американского лидера и получила поддержку госсекретаря США Марко Рубио. При этом окончательное решение по этому вопросу пока не принято, а соответствующий план предполагается представить Дональду Трампу в пакете других возможных мер давления.

Ранее президент США заявлял, что Куба «оказалась в большой беде» и что действующий режим на острове в скором времени «падет». Эти заявления он сделал после операции американских военных в Каракасе и захвата президента республики Николаса Мадуро. В день проведения операции «Абсолютная решимость» Трамп также пригрозил Гаване, отметив, что США готовы помочь Кубе, находящейся, по его словам, в «плачевном состоянии».

Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 606
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 334
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1409
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 2704
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 3172
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
23 января 2026, 20:25 2811
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся обновлено 23:33
23 января 2026, 23:33 10536
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 7398
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
23 января 2026, 13:04 5954
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
23 января 2026, 17:54 5120
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
23 января 2026, 11:44 4206

