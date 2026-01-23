USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США

23 января 2026, 23:50 336

Стабильность в Иране важна для безопасности всего региона, а проблемы необходимо решать исключительно путем диалога, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью журналисту программы On the Record Хэдли Гэмблу.

Министр напомнил, что Иран является соседней и крупной страной в регионе, поэтому происходящие там события имеют непосредственное отношение к Турции.

«Поэтому стабильность в Иране важна для всех нас», – сказал Фидан.

Дипломат подчеркнул, что именно по этой причине Ирану и международному сообществу следует решать возникающие проблемы путем диалога, а не с помощью силы, отметив, что диалог является единственным эффективным способом их урегулирования.

Фидан также заявил, что оппозиция, протесты и демонстрации в Иране не донесли необходимых сигналов до властей. При этом он указал, что из-за трудностей, которые Тегеран испытывает во взаимодействии с международной системой, ему непросто предоставить своему населению новые возможности в экономике и других сферах. Вместе с тем он подчеркнул, что иранским властям следует учитывать потребности и требования протестующих.

«Да. Наша рекомендация заключается в этом. Есть шаги, которые Иран должен предпринять», – добавил министр.

По его мнению, Ирану необходимо изменить внешнюю политику и отдельные аспекты политики безопасности, чтобы воспользоваться имеющимися возможностями. Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что не верит в то, что события в Иране или вокруг страны приведут к смене режима в исламской республике.

«Я советую своим американским друзьям не делать этого (не вмешиваться во внутренние дела Ирана). Потому что они и так оказывают на Иран слишком сильное давление. Санкции наносят огромный ущерб иранской экономике», – указал Фидан.

При этом он отметил, что Иран готов к переговорам, однако необходимо найти правильный формат диалога. Министр также предупредил, что, если Иран почувствует себя «загнанным в угол», он будет готов к худшему сценарию. 

«Я считаю, что соглашение с США по ядерному вопросу может быть достигнуто. Но американцы в настоящее время выдвигают другие вопросы наряду с ядерным вопросом», – подчеркнул дипломат.

Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 607
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 337
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1411
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 2706
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 3175
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
23 января 2026, 20:25 2812
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся обновлено 23:33
23 января 2026, 23:33 10537
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 7399
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
23 января 2026, 13:04 5955
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
23 января 2026, 17:54 5120
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
23 января 2026, 11:44 4206

ЭТО ВАЖНО

Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 607
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 337
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1411
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 2706
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 3175
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера
Ровшан Наджаф и Микаил Джаббаров в гостях у Джанни Инфантино, Эльхана Мамедова и Арсена Венгера ФОТО
23 января 2026, 20:25 2812
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся
Продуктивная встреча: переговоры в Абу-Даби продолжатся обновлено 23:33
23 января 2026, 23:33 10537
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 7399
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так?
Сливочное масло в Азербайджане продают вдвое дороже импортной цены. Как так? что происходит?
23 января 2026, 13:04 5955
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку
В Баку продаются «бумажные креветки»? Агентство проводит проверку видео
23 января 2026, 17:54 5120
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
23 января 2026, 11:44 4206
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться