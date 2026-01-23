«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США

Стабильность в Иране важна для безопасности всего региона, а проблемы необходимо решать исключительно путем диалога, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью журналисту программы On the Record Хэдли Гэмблу.

Министр напомнил, что Иран является соседней и крупной страной в регионе, поэтому происходящие там события имеют непосредственное отношение к Турции.

«Поэтому стабильность в Иране важна для всех нас», – сказал Фидан.

Дипломат подчеркнул, что именно по этой причине Ирану и международному сообществу следует решать возникающие проблемы путем диалога, а не с помощью силы, отметив, что диалог является единственным эффективным способом их урегулирования.

Фидан также заявил, что оппозиция, протесты и демонстрации в Иране не донесли необходимых сигналов до властей. При этом он указал, что из-за трудностей, которые Тегеран испытывает во взаимодействии с международной системой, ему непросто предоставить своему населению новые возможности в экономике и других сферах. Вместе с тем он подчеркнул, что иранским властям следует учитывать потребности и требования протестующих.

«Да. Наша рекомендация заключается в этом. Есть шаги, которые Иран должен предпринять», – добавил министр.

По его мнению, Ирану необходимо изменить внешнюю политику и отдельные аспекты политики безопасности, чтобы воспользоваться имеющимися возможностями. Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что не верит в то, что события в Иране или вокруг страны приведут к смене режима в исламской республике.

«Я советую своим американским друзьям не делать этого (не вмешиваться во внутренние дела Ирана). Потому что они и так оказывают на Иран слишком сильное давление. Санкции наносят огромный ущерб иранской экономике», – указал Фидан.

При этом он отметил, что Иран готов к переговорам, однако необходимо найти правильный формат диалога. Министр также предупредил, что, если Иран почувствует себя «загнанным в угол», он будет готов к худшему сценарию.

«Я считаю, что соглашение с США по ядерному вопросу может быть достигнуто. Но американцы в настоящее время выдвигают другие вопросы наряду с ядерным вопросом», – подчеркнул дипломат.